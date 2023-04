Praha - Legendární hokejový brankář Dominik Hašek dnes představil pamětní list ve formě bankovky se svou podobiznou a číslem 39, které měl na zádech, když vychytal olympijský triumf v Naganu před 25 lety. Jak uvedl na tiskové konferenci v Síni slávy českého hokeje, chtěl připomenout právě tuto událost, potěšit sběratele, ale zároveň podpořit projekt Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích.

Pamětní list v podobě bankovky připravila firma Osobnosti století. "Cílem je zavzpomínat na zlatou éru českého hokeje a připomenout výročí 25 let od Nagana, oslovit širokou veřejnost a sběratele a pak je tu samozřejmě ta charitativní část," řekl zástupce společnosti Jiří Kuča.

Osmapadesátiletý Hašek už má z minulosti vlastní pamětní medaili či minci, která je součástí cyklu Legendy československého hokeje. Přiznal, že v souvislosti s "bankovkou" byl zpočátku zdrženlivý. "Když mě oslovili, byl jsem k tomu nápadu trošku skeptický, ale pak jsem si říkal, že máme 25 let od Nagana a nebude špatné něčím takovým připomenout zlatou éru českého hokeje," uvedl Hašek.

"Takže jsem souhlasil, sešel se s fotografem Jirkou Kolišem, protože jsem věděl, že právě on bude mít ty nejlepší fotky, které můžeme použít. A pak už vznikla tahle 'bankovka'. Vím, že je tady určitý okruh sběratelů, kteří mají o podobné věci zájem. Jsem rád, že jim takto poskytneme něco výjimečného," doplnil Hašek.

Chtěl ale také, aby měla celá akce charitativní podtext. "Chtěl jsem, aby určitá část šla na dobrou věc. I když v Pardubicích už nebydlím, narodil jsem se tam a mám tam samozřejmě na klub i město vazby, které přetrvávají. Proto půjde 139 korun z každé prodané 'bankovky' na projekt školy SVÍTÁNÍ," vysvětlil Hašek.

Na jedné straně "bankovky" je napsané jeho jméno a heslo "He saves, he wins" (On chytá, on vyhrává), Haškova civilní podobizna, fotka v masce, ale i pochodeň s olympijským ohněm. "Na té podobizně je mi přesně padesát," prozradil Hašek. Na druhé straně je brankář zachycený při rozkleku v brance, hala Big Hat, kde se hrál v Naganu olympijský turnaj a fotka z přijetí zlatých hokejistů na Staroměstském náměstí.

Při výrobě byla použita stejná technologie tisku jako u skutečných bankovek, Haškova 'bankovka' má i řadu ochranných i jiných prvků, které nejsou na první pohled patrné. "Je tam třeba také ukryto šest mých Vezinových trofejí," prozradil jeden z nejlepších gólmanů hokejové historie.

"Bankovku" má jako druhý z českých hokejových velikánů po Jágrovi, který ji představil loni. Jágr se dočkal neobvyklého ocenění u příležitosti padesátin.

Prodej bude zahájen dnes v 15 hodin, varianta se zlatým proužkem stojí 3339 korun, verze se stříbrným proužkem, certifikátem a Haškovým podpisem 6339 korun.