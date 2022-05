Po intervencích ČNB česká měna k euru zpevnila pod hranici 25 korun

Praha - Po intervencích České národní banky (ČNB) ve čtvrtek česká měna k euru zpevnila pod hranici 25 korun. K 17:00 posílila oproti předchozímu závěru vůči euru o 31 haléřů na 24,98 Kč/EUR. K dolaru stagnovala na 23,98 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna prudce oslabila ve středu po jmenování Aleše Michla novým guvernérem ČNB. Dnes dopoledne propad pokračoval, ale před polednem banka oznámila rozhodnutí o zahájení intervencí proti oslabení české měny. Pražská burza dál ztrácela a uzavřela nejníže od 8. března.

Na hranici 25 korun za euro, resp. těsně nad ní se česká měna pohybovala už skoro týden. Předtím se zhruba od poloviny března držela pod kurzem 25 Kč/EUR. Podle expertů koruna v posledních dnech oslabila právě v souvislosti s informacemi o možném jmenování Michla, který je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB.

Když byl Michl ve středu oficiálně jmenován guvernérem centrální banky, koruna prudce oslabila o desítky haléřů. Ke středečním 17:00 byl její kurz na 25,29 Kč/EUR a dnes ráno se pak dostal až na 25,48 Kč/EUR. Bankovní rada ČNB se proto na dnešním mimořádném měnovém zasedání rozhodla zahájit intervence na devizovém trhu. Jejich cílem je podle centrální banky nepřipustit dlouhodobější oslabení kurzu koruny za nynější vysoké inflace. "Do konce června tedy bude ČNB oslabení bránit, nicméně nejistota ohledně této politiky po obměně bankovní rady na konci června zůstává vysoká," sdělil analytik Komerční banky Michal Brožka.

Index pražské burzy PX ve čtvrtek klesl o 1,48 procenta na 1279,49 bodu, což znamená nejslabší závěr od 8. března. Oslabila většina titulů, nejvýrazněji akcie finančních institucí a společnosti Pilulka Lékárny. Posilovaly jen emise firmy Photon Energy. Vyplývá to z internetových stránek burzy a vyjádření analytiků.

Erste Bank během dne odepsala 2,14 procenta na 685,80 koruny, Moneta Money Bank ztratila 2,53 procenta na 81 korun. Obě banky tak odevzdaly všechny zisky z předchozího dne, Moneta uzavřela nejníže za přibližně 11 měsíců, uvedl makléř společnosti Wood&Company Vojtěch Boháč.

Pavol Mokoš z Patria Finance poukázal na to, že akcie Monety se nyní obchodují pod hranicí 82 korun, což je úroveň, za kterou by se měl v blízké době uskutečnit úpis nových akcií. "Pokud by se cena udržela pod touto hranicí, tak investorům nedává tato akce ekonomický význam, když je pro ně výhodnější si akcie koupit na trhu za nižší cenu," dodal.

Se ztrátou skončily také akcie elektrárenské skupiny ČEZ, které si pohoršily o 0,39 procenta na 1014 korun. Komerční banka oslabila o 1,65 procenta na 714 korun.

Dál ztrácely cenné papíry Pilulky, se propadly o sedm procent na 930 korun. "Za poslední měsíc nezaznamenaly ani jeden růstový den," konstatoval Boháč.

Růst zaznamenaly jen akcie Photon Energy, a to o 0,36 procenta na 55 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 25,29 24,98 Kč/USD 23,98 23,98

Zdroj: Patria Online