Po hlasování o nedůvěře se ulevilo Babišovi i opozici, píšou české deníky

Praha - Vláda zásluhou komunistů ustála ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry a oddechnout si může premiér Andrej Babiš (ANO) i část opozice, která hlasování vyvolala, píšou dnes v komentářích české deníky. Opozici se podle nich může ulevit proto, že do hry se nedostane prezident Miloš Zeman. Motivaci komunistických poslanců pro to, aby odchodem ze sálu vládu podrželi, někteří komentátoři vidí ve snaze KSČM zůstat mezi potenciálními partnery Babiše po říjnových volbách, pokud by znovu sestavoval vládu.

Pokud byla opozice ochotná riskovat, že Zeman vytvoří po vyslovení nedůvěry vládě vlastní kabinet, neprokazuje to bůhvíjakou míru politické racionality, píše se v komentáři v Hospodářských novinách (HN). "Prozatím si můžeme všichni oddechnout, nebezpečnou hru máme za sebou," dodal deník.

"Pravicoví voliči by měli komunistům poděkovat," uvedlo ve sloupku Právo. Co je v tom za výhodu, pokud by dál vládl Babišův kabinet bez těžiště ve Sněmovně, vydán do rukou prezidenta Zemana, podotýká.

HN připomněly, že Zeman avizoval, že ponechá do podzimních voleb dovládnout Babišovu vládu. Podle deníku by se Zeman sice rád dohodl s komunisty na shození vlády a vzniku prezidentského kabinetu, který by hájil jejich společné zájmy na uhlazení konfliktu s Ruskem, prezident ale nemá lidi na ministerské funkce a šéf KSČM Vojtěch Filip už stranu nedrží tak pevně jako dosud. "Takže se pojede dál. Babiš se bude chaoticky plácat mezi vlastními ambicemi, neschopností a strachem z Miloše Zemana. Zeman bude koukat, co by kde politicky trhnul. A opozice to všechno bude pranýřovat s (ne)výsledky úměrnými počtu mandátů ve Sněmovně," napsal deník.

Od koalice Spolu ani od Pirátů se STAN nemohou komunisté po volbách nic očekávat, po jakýchkoli spojencích se ale může zoufale shánět Babiš, hledá Právo motivaci KSČM k podržení Babišovy vlády. "Karty stále nejsou rozdány tak jasně, že by dva opoziční bloky sestavily samy většinový kabinet. Hnutí ANO může na podzim zaťukat na okénko právě komunistům," píše deník.

Také podle komentátora Mladé fronty Dnes (MfD) sice komunisty už nyní k Babišově vládě nic neváže, nemají ale důvod pomáhat k předvolebnímu úspěchu takzvanému demobloku a možná si chtěli udržet i slabou naději, že by je Babiš mohl po volbách zase přizvat do hry. "Shodit vládu čtyři měsíce před volbami se všemi důsledky pro renomé země či boj s covidem by bylo zcela nekonzistentní s tím, jak se KSČM prezentovala v minulých letech," píše deník.

Postup komunistů v hlasování o nedůvěře není výrazem chytrosti, jak si někteří myslí, ale spíš čirého zoufalství, píšou ve sloupku Lidové noviny (LN). Vysvětlit svou politiku části svých voličů proslulých nacionalismem a odmítáním bohatých nebude podle deníku pro KSČM snadné, i když byli donedávna ochotni akceptovat podporu komunistů vládě Slováka a miliardáře. "Slovními piruetami šlo oporu pro Andreje Babiše ještě nějak zdůvodnit, ale tohle je těžší a bídné předvolební preference komunistů to nezvedne," podotkl autor sloupku.