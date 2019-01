Londýn - Kritika na adresu britské premiérky Theresy Mayové a její dohody o brexitu, volání po vypsání nového referenda i po nalezení parlamentního kompromisu. Takové ohlasy zaznívají od zástupců různých britských politických stran po odmítnutí brexitové dohody v dolní komoře parlamentu. Podle labouristického poslance a stínového ministra pro brexit Keira Starmera "se nyní věci musí změnit". Mayovou čeká dnes večer v dolní komoře parlamentu hlasování o nedůvěře. Očekává se ale, že Mayová hlasování bez potíží ustojí.

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku o 230 hlasů, přivítal mimo jiných starosta Londýna Sadiq Khan, podle něhož musí nyní občané dostat šanci rozhodnout o dalším postupu. "Je naprosto zásadní, aby premiérka jednala okamžitě a nadobro smetla ze stolu jakékoli vyhlídky na brexit bez dohody... Potřebujeme zásadní přehodnocení toho, jak toto klíčové rozhodnutí učiníme," citovala labouristického starostu zpravodajská společnost BBC.

Po novém referendu volá také skotská premiérka Nicola Sturgeonová. "Už bylo promrháno dost času. Je načase zastavit odpočet článku 50 (Lisabonské smlouvy) a znovu tuto otázku předložit voličům. Skotsko hlasovalo za setrvání v Evropské unii a neměli bychom být odvlečeni ven proti naší vůli," napsala na twitter.

Této možnosti se nebrání ani konzervativní poslanec a bývalý generální prokurátor Dominic Grieve. Voliči by podle něj při případném druhém plebiscitu měli mít možnost hlasovat i pro zvrácení brexitu. Grieve je prý zároveň připraven podpořit vládní plán odchodu z EU, pakliže by si to přáli občané.

"Verdikt parlamentu o dohodě Theresy Mayové je zcela jasný a rozhodný a věci se nyní musí změnit, počínaje vládou," řekl stínový ministr pro brexit Starmer v odkaze na dnešní hlasování o nedůvěře vládě. Očekává se však, že labouristé ve snaze svrhnout vládu neuspějí, načež pravděpodobně nastanou ve straně spory ohledně strategie pro další postup. Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlá dnes až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se lídr strany Jeremy Corbyn staví poměrně chladně.

Jeden z níže postavených členů britské vlády Rory Stewart BBC řekl, že parlament za současné situace musí dospět ke kompromisu s exekutivou. Připomněl, že jakákoli dohoda o brexitu musí být přijatelná i pro Evropskou unii.

Hledání kompromisního řešení nicméně bude složité i proto, že podle mnohých politiků a komentátorů dosud premiérka Mayová nepostupovala prozíravě a příliš nenaslouchala kritikům jejího plánu pro odchod z EU. Na twitteru se tak vyjádřil i konzervativní poslanec Nick Boles, který v úterý hlasoval pro předloženou brexitovou dohodu.

"Nemějte žádné pochyby o tom, že (Mayová) položila základy pro dnešní porážku. Přistupovala k jednáním o brexitu jako by disponovala většinou 150 hlasů ve sněmovně. Debatu vedla tak, jako by šlo o vnitrostranickou politickou záležitost a nikoli otázku zásadního národního významu," napsal Boles.

Premiérku Mayovou čeká večer hlasování o nedůvěře

Britskou konzervativní premiérku Theresu Mayovou čeká dnes večer v dolní komoře parlamentu hlasování o nedůvěře. Návrh předložila v úterý labouristická opozice, když vláda rekordním rozdílem prohrála klíčové hlasování o dojednaných podmínkách odchodu země z Evropské unie. Očekává se ale, že Mayová hlasování bez potíží ustojí.

Rebelové z řad konzervativních poslanců i zákonodárci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v úterý hlasovali proti brexitové dohodě, totiž uvádí, že dnes vládu podrží. DUP svými deseti hlasy umožnila vznik menšinové vlády konzervativců.

Debata v parlamentu začne odpoledne, hlasování se očekává kolem 20:00 SEČ. Pokud by přece jen kabinet padl a následně by se do dvou týdnů nepodařilo sestavit jiný, byly by vypsány předčasné volby. Premiérka Mayová v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize naslouchat zákonodárcům.

Úterní fiasko britské vlády v parlamentu bude také tématem rozpravy europoslanců ve Štrasburku. Odmítnutí návrhu brexitové dohody předloženého Mayovou nejen podle českých europoslanců znamená pokračování nejistoty o podobě britského odchodu.

Britští ministři hovořili se zástupci firem o brexitu bez dohody

Představitelé nejdůležitějších podnikatelských svazů a desítky šéfů firem působících v Británii se v úterý večer účastnili konferenčního hovoru s trojicí ministrů v reakci na hlasování o brexitové dohodě v britském parlamentu. Předmětem diskuse byla podle britských médií především otázka neřízeného britského odchodu z Evropské unie, kterého se řada podniků obává, a také možný odklad brexitu. Podle televize Sky News se manažeři dostali s ministry do konfliktu, protože členové vlády odmítli brexit bez dohody vyloučit.

Členové vlády se médiím k obsahu hovoru nevyjádřili a novináři tak vycházejí z komentářů poskytnutých od účastníků pod podmínkou zachování anonymity. Jeden takový zdroj řekl deníku The Guardian, že rozhovor byl konstruktivní, a že jeho "tón byl realistický" co se týče hodnocení škod, které nejistota kolem brexitu znamená pro hospodářství.

Moderátor televize ITV Robert Peston na twitteru uvedl, že ministr financí Philip Hammond ředitele firem a podnikatelská sdružení uklidňoval, přičemž zmínil opatření připravované některými poslanci, kteří chtějí odsunout termín brexitu ve snaze zabránit chaotickému odchodu z EU. Podobnou informaci přinesla také agentura Reuters.

Peston ale dodává, že ministr pro brexit Stephen Barclay ještě v rámci stejného konferenčního hovoru Hammondovi ohledně odvrácení neřízeného brexitu protiřečil. "Tady je brexitová krize vlády ve zkratce," napsal moderátor ITV. Konzervativní strana je v přístupu k brexitu bez dohody rozpolcená a ačkoli premiérka Theresa Mayová mnohokrát řekla, že tento scénář by byl přijatelnější než "špatná dohoda", v úterý po hlasování v Dolní sněmovně naznačila, že bude dál usilovat o spořádaný odchod Británie z EU.

Podle Sky News si během téměř hodinového konferenčního hovoru předseda správní rady obchodního řetězce Tesco John Allan stěžoval na "protichůdná vyjádření" vlády. Vyzýval ministry, aby podnikům poskytli jasné závěry, avšak Barclay uvedl, že vláda by vyloučením brexitu bez dohody oslabila svou vyjednávací pozici při rozhovorech s EU.

I další šéfové firem představitelům vlády zdůrazňovali, že pokračování aktuální nejistoty poškozuje britskou ekonomiku, napsala Sky News. Ministři si prý také vyslechli varování, že soustředění se na proces odchodu z EU s sebou nese také zanedbávání rozvoje infrastruktury, což by mohlo mít neblahé důsledky.

Podle zdroje hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové ministři zástupcům podnikatelské sféry vzkázali, že vláda nemůže znovu otevřít vyjednávání o samotných podmínkách brexitu dojednaných s Bruselem. Bude se proto "dívat na politické prohlášení (o budoucích vztazích Británie s EU) a hledat společně s poslanci cestu vpřed, než se obrátí na EU", dodává Kuenssbergová.

"Dobře se jim daří budit dojem, jako by věděli, co se teď bude dít, ale to neví nikdo. Budeme si muset počkat na to, jak dopadne budování konsenzu v parlamentu," popsal rozhovor se členy vlády nejmenovaný zdroj Reuters.