Po havárii u Strakonic zemřela v nemocnici žena,nehoda má 2 oběti

Strakonice - V nemocnici zemřela spolujezdkyně z osobního auta, které v neděli večer narazilo do vozu odtahové služby. Po nárazu na místě zahynula 66letá žena. Nehoda má tak dvě oběti. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila policie na webu. Při dopravních nehodách zemřelo letos v kraji 70 lidí.

Nehoda se stala po 20:00 na rovném úseku silnice I/4 nedaleko obce Kbelnice. Třiasedmdesátiletý řidič ze Strakonicka jel v osobním autě Chevrolet na Strakonice. Na pravé krajnici stálo vozidlo odtahové služby, které nakládalo nepojízdné nákladní auto. Z dosud nezjištěných příčin narazil řidič přední částí osobního auta do levé přední části odtahového vozu.

Poblíž odtahového vozu se při srážce pohybovala šestašedesátiletá žena, kterou náraz odmrštil do příkopu. "Na místě zemřela. Řidič a jeho dvě spolujezdkyně utrpěli zranění a byli převezeni k lékařskému ošetření do strakonické a českobudějovické nemocnice. Spolujezdkyně (72 let) z osobního vozidla značky Chevrolet, která seděla na předním sedadle, zemřela v nemocnici na následky zranění," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Při nehodě vznikla škoda za 300.000 korun. Za víkend to byla druhá tragická nehoda v kraji, v sobotu zemřela na Písecku po nárazu do stromu sedmdesátiletá řidička. Nehody na jihočeských silnicích si od začátku letošního roku vyžádaly 70 obětí, o 11 víc než za celý loňský rok.