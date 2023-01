Po havárii na teplovodu u Opatovic byly zprovozněny záložní zdroje tepla

Opatovice nad Labem/Hradec Králové - Elektrárna Opatovice zprovoznila záložní zdroje tepla. Kvůli havárii horkovodu jsou od rána přerušené dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Záložní zdroje by měly do dnešního večera obnovit tepelný komfort většině odběratelů, řekla ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová. Teplo z elektrárny proudí do 63.000 domácností v Hradci Králové, Pardubic, Chrudimi a přilehlých obcí, do nemocnic, škol i podniků.

Vytápění záložními zdroji není úplně stoprocentní náhrada, jako když je zdrojem přímo elektrárna, ale co se týká tepelného komfortu, mělo by to být dostačující, uvedla Počtová.

V Hradci Králové funguje záložní zdroj na Farářství, podobně najíždí zdroj v Chrudimi. Záložní výroba tepla je i v Pardubicích.

Elektrárna zjistila tři poškození na hlavních napaječích. Největší je u Hrobic na Pardubicku, další u mimoúrovňové křižovatky u Opatovic a třetí u rozvodného uzlu v Pardubicích.

Kvůli havárii horkovodu je dnes zavřený plavecký areál v Pardubicích a čeká na obnovení dodávek tepla a teplé vody. Informoval o tom na svém webu.

Kdy se podaří opravit poruchy, není zatím jasné stejně jako příčina havárie "Nyní je nejdůležitější, aby naši technici obnovili dodávky tepelné energie, až potom budeme zjišťovat příčinu," řekla Počtová.

Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD) uvedl, že ho pracovníci Elektrárny Opatovice ujistili, že činí maximum k tomu, aby byla celá soustava v co nejkratší možné době opět uvedena do provozu. "Technici elektrárny již lokalizovali všechny netěsnosti a pracují na odstranění závad," uvedl Netolický.