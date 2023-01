Po havárii na horkovodu z Opatovic je 63.000 domácností bez tepla

Pára uniká z horkovodu poblíž Opatovic nad Labem na Pardubicku, 19. ledna 2023. Havárie přerušila dodávky tepla z Elektráren Opatovice do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi.

Pára uniká z horkovodu poblíž Opatovic nad Labem na Pardubicku, 19. ledna 2023. Havárie přerušila dodávky tepla z Elektráren Opatovice do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. ČTK/Vostárek Josef

Opatovice nad Labem/Hradec Králové - Kvůli havárii horkovodu byla ráno přerušena dodávka tepla z Elektráren Opatovice (EOP) do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. EOP pracují na odstranění závad. Firma začne vytápět pomocí záložních zdrojů. ČTK to řekla mluvčí firmy Hana Počtová. Teplo z EOP proudí do 63.000 domácností v Hradci Králové, Pardubic, Chrudimi a přilehlých obcí. Závislé na něm jsou stovky institucí jako nemocnice, školy a podniky.

Fotogalerie

Na hlavních napaječích, které vedou do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi, technici časně ráno objevili netěsnosti. Jsou asi na čtyřech místech. "Je snaha vrátit tlak do celé sítě, abychom mohli najet na záložní zdroje. Zákazníci poruchu pocítí hlavně v dodávkách teplé vody," řekla Počtová.

Radiátory jsou podle mluvčí nahřáté, v dodávkách tepla by tak lidé poruchu nejspíš pocítit neměli, dodala. Jak dlouho oprava potrvá, nedovedla mluvčí odhadnout, čeká na informace od techniků.

Jedna z poruch je na přivaděči tepla do Hradce Králové nedaleko prodejny Siko v Opatovicích nad Labem. "V potrubí o průměru 700 milimetrů je velká díra," řekl ČTK ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Městská firma v Hradci Králové teplem kupovaným z EOP zásobuje asi 24.000 domácností.

Teplá voda již v Hradci Králové podle Seidlera neteče. Radiátory budou po 10:00 již studené, odhadl. "Musíme čekat na aktivaci záložních zdrojů EOP. V soustavě není tlak, soustava je vypnutá," řekl Seidler.

Záložní plynové zdroje mají EOP v Hradci Králové v areálu ZVU a u předávací stanice tepla v hradecké čtvrti Farářství. EOP je vybudovaly po velké havárii opatovické elektrárny v listopadu 2002, při níž zřícená střecha kotelny naráz vyřadila všech šest kotlů. Havárie se tehdy téměř na dva týdny dotkla zhruba 200.000 lidí v pardubicko-hradecké aglomeraci. Nejkritičtější situace s teplem byla v Hradci Králové, kde nebyl žádný záložní zdroj.