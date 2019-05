Po Fajtově odvolání rezignoval jeden ze šéfů sbírek NGP

Praha - Na svou funkci dnes rezignoval ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny v Národní galerii Praha Otto Urban. Důvodem jeho odchodu je podle něj nekompetence ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a jeho mediální výstupy 9. května. Urban v rezignačním dopise, který má ČTK k dispozici, uvedl, že nevěří tomu, že je Staněk schopen složit skupinu odborníků, kteří by měli respekt napříč uměleckou, ale i uměleckohistorickou scénou, jak o tom ministr mluví a která mu má pomoci organizovat výběrové řízení na ředitele NGP. Bývalý ředitel galerie Jiří Fajt skončil ve funkci poté, co ho Staněk 18. dubna odvolal.

Minulý čtvrtek se situací na ministerstvu kultury a odvoláním Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa zabývali poslanci kulturního podvýboru i nejužší vedení ČSSD. Staněk tehdy uvedl, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června vypíše výběrová řízení. Stranické grémium ministrovi pak uložilo konkurz vypsat do konce května; oba termíny jsou podle odborníků krátké.

"Jeho absolutní nekompetence a nepochopení situace mi nedává žádné záruky, že je schopen svůj resort řídit, a tedy zajistit jmenování nového generálního ředitele NGP," uvedl Urban, který je po odvolání Fajta jedním z mluvčích petice za Staňkovo odvolání. Petice má k dnešku téměř 7000 podpisů, řekla ČTK Michaela Šilpochová, mluvčí centra současného umění DOX, které petici iniciovalo.

"Jeho nedávné kroky, včetně jmenování zastupujícího generálního ředitele, jsou krajně nedůvěryhodné. Z tohoto důvodu tak necítím s novým vedením NGP odpovídající loajalitu a nemám k němu náležitý respekt. To je samozřejmě s pozicí ředitele sbírky neslučitelné. Z pozice kurátora jsem připraven dokončit všechny projekty, které jsou v současnosti rozpracované," uvedl Urban.

Se současnými změnami v Národní galerii nesouhlasí ani Malý taneční orchestr Universal Praha, v němž vystupují František Skála, Tomáš Hanák, Aleš Najbrt, Zdeněk Lhotský či Lenka Vychodilová. "Z tohoto důvodu ruší koncert na tradičním otevření zahrad Anežského kláštera v rámci zahájení sezony Anežka Live!" informovala dnes skupina ČTK. Letní kulturní program Anežka Live! má podle webu Národní galerie začít 24. května.

Ředitele NGP Fajta odvolal Staněk s odkazem na kontroly v galerii; ty však ve chvíli, kdy oznamoval, že Fajt skončil, trvaly. Odvolání ředitele zdůvodnil závažnými pochybeními v hospodaření. Na Fajta ministr podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na více než milion korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP.

Fajt dostal od vedení galerie nabídku zastávat místo finančního ředitele této instituce, nebo kurátora sbírky moderního a současného umění. Předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček nabídku označil za manažerské selhání. Pověřený ředitel galerie Ivan Morávek uvedl, že postupoval podle zákoníku práce a že nemohl učinit jinak. Fajt nabídku označil za absurdní divadlo.