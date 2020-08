Po explozích v Bejrútu je nejméně 135 mrtvých

Bejrút - Mohutná úterní exploze v libanonském hlavním městě Bejrútu si podle aktuální bilance vyžádala nejméně 135 mrtvých a 5000 zraněných. Podle informací české diplomacie mezi oběťmi nejsou čeští občané. Příčina výbuchu, který vyvolal otřesy srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně, se vyšetřuje. Úřady incident v přístavu přičítají explozi tun uskladněného dusičnanu amonného. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou zřejmě pumový útok, což ale zdroje z amerického ministerstva obrany nepotvrdily. Žádost Libanonu o pomoc vyslyšela řada zemí včetně ČR.

Libanonská vláda vyhlásila v hlavním městě 14denní nouzový stav, takže bezpečnostní úkoly převzala armáda. Nařídila také umístit do domácího vězení zaměstnance přístavu odpovědné za zničený sklad.

Běžní Libanonci tragédii připisují vládě, proti níž lidé demonstrovali od loňského října. Na sociálních sítích se znovu objevily ostré výpady proti vládě typu Odejděte všichni, jste zkorumpovaní, nedbalí, ničemní, nemorální. Nejenom obyčejní lidé, ale někteří politici a rovněž organizace Amnesty International požadují nezávislé vyšetření tragédie.

Hlavní ulice v centru Bejrútu jsou stále plné trosek a poškozených aut. Ministr zdravotnictví Hamad Hasan řekl, že je jeho úřad zavalen telefonáty lidí, kteří stále své blízké pohřešují. Řada raněných si zranění podle AP ošetřila sama, protože nemocnice jsou přeplněné.

Bejrútský guvernér Marván Abbúd řekl, že škody mohou dosahovat i pět miliard dolarů (11 miliard korun) a že až 300.000 lidí kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou. Na sociálních sítích vznikla velmi rychle databáze Libanonců, kteří nabízejí přístřeší, lůžka a další pomoc.

České ministerstvo zahraničí neinformovalo o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Velvyslankyně v Libanonu Michaela Froňková v České televizi řekla, že zasažena byla všechna velvyslanectví, která sídlí v centru. Má informace o zraněných představitelích německé, nizozemské či řecké ambasády. České velvyslanectví sídlí na opačné straně Bejrútu než přístav. Nizozemsko ohlásilo vážné zranění manželky nizozemského velvyslance.

Ambasáda ČR kontaktovala všech 24 českých občanů v Libanonu, kteří se registrovali v české databázi cestovatelů Drozd, samy se na ni obrátily další tři ženy. Všichni čeští občané jsou podle velvyslankyně v pořádku. Froňková také doporučila českým občanům, aby Libanon opustili. Letiště v Bejrútu je podle ní stále v provozu a aerolinky Lufthansa nebo Turkish Airlines stále vypravují svá letadla.

Podle slovenské diplomacie nejsou mezi oběťmi nebo zraněnými slovenští občané. Tlaková vlna exploze podle mluvčího ministerstva zahraničí ale poškodila i budovu, v níž má slovenské zastoupení pronajaté prostory.

Podle AP šlo nejsilnější výbuch, který kdy Bejrútem otřásl. Město bylo přitom v letech 1975-1990 dějištěm občanské války, čelilo konfliktům se sousedním Izraelem a několika teroristickým útokům.

Libanonský ministr vnitra Muhammad Fahmí uvedl, že výbuch patrně způsobila exploze více než 2700 tun dusičnanu amonného, který byl uložen ve skladu poté, co byl zkonfiskován z jedné obchodní lodi v roce 2014. Podle médií šlo o plavidlo ruského podnikatele Igora Grečuškina, které se v Bejrútu kvůli technickým potížím muselo zastavit na cestě z Gruzie do Mozambiku. Dusičnan amonný se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice. Libanonská televize LBCI uvedla, že explozi mohla způsobit jiskra ze sváření. Svářeči se v úterý snažili uzavřít otvor, jímž se dalo do skladu dostat.

Bezpečnostní složky přístav a okolí uzavřely a na místo přijely buldozery, které odklízejí trosky. Výbuch připravil mnohé o střechu nad hlavou v době, kdy mnoho Libanonců ztratilo práci a životní úspory vzhledem k vážné ekonomické krizi.

Libanonskou žádost o pomoc vyslyšela řada států. Z Česka odletělo 36 specialistů z týmu USAR, kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař. Půl milionu korun na zajištění jídla, vody a léků zasaženým lidem pošle nezisková organizace Člověk v tísni. Mezi dalšími státy, jež pomohou, jsou Francie, Slovensko, Polsko, Řecko, Rusko, Nizozemsko, Británie, Německo, Austrálie či státy Perského zálivu. Za oběti exploze a pozůstalé se modlil papež František a soustrast vyjádřila britská panovnice Alžběta II. Ve čtvrtek bude na místě s libanonskými politiky jednat francouzský prezident Emmanuel Macron.