Po dvou zrušených ročnících se v Mnichově opět koná Oktoberfest

Mnichov - Již jen hodiny odpočítávají pořadatelé do začátku mnichovského pivního festivalu Oktoberfest, který o sobotním poledni zahájí primátor města Dieter Reiter. Svátek piva, který na Tereziánské louce v Mnichově potrvá do 3. října, se očekává s napětím a nedočkavostí, předchozí dva ročníky se totiž kvůli pandemii nemoci covid-19 nekonaly. Pandemie sice stále neskončila, ale festival se koná bez jakýchkoli omezení, což mnohé zdravotní odborníky včetně ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha znepokojuje.

Sobotní začátek festivalu si nenechají ujít žádná německá média. Primátor Reiter tak bude v poledne narážet první sud s pivem pod bedlivým dozorem kamer. Jeho úkolem bude nejen sud narazit, ale použít k tomu i co nejméně úderů. Pro Reitera by to nemusel být problém, neboť je spoludržitelem rekordu v podobě dvou úderů. Nejhůře se naopak v roce 1950 vedlo starostovi Thomasi Wimmerovi, který pro naražení sudu potřeboval 17 úderů.

"O’zapft is!" zvolá Reiter, což znamená, že sud je naražen. Podle tradice poté první máz načepuje bavorskému premiérovi Markusu Söderovi. Po tomto aktu si budou moci pivo dopřát i ostatní návštěvníci, kterých jsou každoročně miliony. V roce 2019, kdy se Oktoberfest konal naposledy, se festivalu zúčastnilo 6,3 milionu hostů, kteří vypili 7,3 milionu tupláků piva. Pivo na festivalu není nijak levné a proti roku 2019 zdražilo o dvě eura (49 Kč). Tuplák nyní přijde na 12,6 až 13,8 eura (309 až 338 Kč).

Oblíbeným pokrmem k pivu jsou pečená kuřata a voli. Kuřata se vždy počítají na statisíce, volů se pak v roce 2019 snědlo 124 a k tomu ještě 29 telat.

Zatímco pořadatelé se těší, že po dvou vynechaných ročnících se festival opět koná, mnozí zdravotní odborníci neskrývají strach z následného prudkého nárůstu počtu nakažených covidem. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach nabádá k opatrnosti a doporučuje nosit roušky všude tam, kde není dostatečný rozestup. Spolkové země navíc mohou od října nařídit roušky v interiérech a také na masových venkovních akcích, což se ale Oktoberfestu pravděpodobně nedotkne.

Bavorský premiér mezitím označil Lauterbachovy výzvy a obavy za přehnané. "Covidová situace je stabilní a žádné výrazné zatížení nemocnic nebude," řekl Söder v rozhovoru s deníkem Bild. "Já přijdu bez roušky," prohlásil. Dodal ale, že je na každém, aby se rozhodl, zda na festival přijde, nebo zůstane doma.

"Všem přeji pěkný Oktoberfest. Ani já nechci zábavu kazit, milý Markusi, přesto prosím každého, kdo na festival půjde, aby se předem otestoval. Apeluji na vzájemný ohled," uvedl v reakci na Södera ministr Lauterbach.

K ohleduplnosti vyzval také bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek, podle kterého test před návštěvou festivalu není špatné doporučení. "Testy jsou dnes dostupné všude," řekl. Holetschek zároveň souhlasí se Söderem, že roušky na Oktoberfestu žádný smysl nemají. Jako prevenci navrhuje, aby lidé po návštěvě raději pár dní pracovali z domova.

Bez roušky se chystá přijít i šéf Oktoberfestu Clemens Baumgärtner, podle kterého se za dobu pandemie každý tak trochu stal amatérským virologem, aby dokázal rizika vyhodnotit. "Pokud má někdo rýmu, nebo se necítí úplně zdráv, možná je to signál, aby na louku nechodil," dodal.

Odborníci nicméně nepochybují o tom, že Oktoberfest k rozšíření infekce přispěje. Na počátku měsíce se konal velký festival Gillamoos v dolnobavorském Abensbergu. V celém okrese je nyní nejvyšší sedmidenní incidence v celém Německu, podle Institutu Roberta Kocha okres hlásí v sedmidenním úhrnu 1093 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Celoněmecký průměr je přitom 250.

Jaké budou mít obavy dopad na návštěvnost, bude jasné až po pivních slavnostech, které se řadí mezi největší svého druhu na světě. Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.