Po dvou rekordně teplých dnech se začne ochlazovat, bude také pršet

Ilustrační foto - Podzimní příroda v podhůří Hrubého Jeseníku, 12. října 2022, Rýmařov. Silnice z Nové Vsi do Rýmařova.

Ilustrační foto - Podzimní příroda v podhůří Hrubého Jeseníku, 12. října 2022, Rýmařov. Silnice z Nové Vsi do Rýmařova. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Po velmi teplých dvou dnech se ve zbytku týdne postupně ochladí a bude také pršet. V úterý ještě mohou maxima vystoupat nad 20 stupňů Celsia, ale odpoledne a večer zasáhnou celé Česko přeháňky. Od středy pak zůstanou nejvyšší teploty výrazně pod 20 stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle dlouhodobého výhledu mají být nadcházející čtyři týdny teplotně nadprůměrné.

V úterý se začne zatahovat od severozápadu, pršet bude postupně na celém území, někde se mohou objevit i bouřky. "Ve středu bude pokles teplot pokračovat. Denní maxima nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ke konci pracovního týdne bude polojasno a 13 stupňů," uvedli meteorologové na twitteru.

O víkendu by se mělo opět oteplit, maxima mají být okolo 17 stupňů. Bude ale oblačno s deštěm, v sobotu se dají čekat přeháňky zejména na horách.

V neděli byly teplotní rekordy pro 16. října překročeny na 20 meteorologických stanicích ze zhruba 160 meteorologických stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let. "Ve Strakonicích se teplota vzduchu dostala na rovných 25 stupňů Celsia, můžeme tedy říci, že na této stanici zaznamenali letní den," uvedl dnes ČHMÚ. Dnes padly rekordy na devíti stanicích a letní den měli v Javorníku na Jesenicku, kde naměřili 25,3 stupně.

Celé období od 17. října do 13. listopadu by mělo být teplotně nadprůměrné. Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období je 6,9 stupně Celsia. "Nejteplejším ze všech čtyřech předpovědních týdnů bude první týden a s pokračujícím podzimem budou průměrné týdenní teploty postupně klesat," uvedli meteorologové. Teploty by se postupně měly pohybovat okolo průměru, v závěru období pravděpodobně i těsně pod ním.

Srážkově budou nadcházející čtyři týdny průměrné. Meteorologové nepředpokládají větší výkyvy v celkovém týdenním úhrnu srážek. "Ale pravděpodobně více srážek spadne ve druhé polovině předpovědního období (31.10.-13.11.), v posledním týdnu se dají očekávat od vyšších poloh i sněhové srážky," dodali.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.