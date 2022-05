Po dvou letech vyplula na Novomlýnské nádrže loď Munot, loni měla nehodu

Pasohlávky (Brněnsko) - Po dvou letech spustila společnost Plavby Pálava znovu na hladinu horní Novomlýnské nádrže historickou loď Munot, která pochází z roku 1936 a po většinu své existence vozila lidi na Bodamském jezeře. Na Novomlýnských nádržích plula předloni a loni, avšak její provoz ukončila nehoda, jejíhož viníka policisté nedokázali najít. Majitelka společnosti Lucie Erbanová s kolegy váhala, zda se do náročné a drahé opravy pustit, řekla ČTK.

Fotogalerie

Loď Munot je dlouhá 34 metrů a původně pojala až 250 lidí, v současnosti je její kapacita 150 lidí. "Zájem lidí byl loni i předloni obrovský," poznamenala Erbanová. Loď totiž vyplouvá z kempu Merkur v Pasohlávkách, který patří k největším v republice a v letní sezoně v něm pobývají denně tisíce lidí. Loď si mohou pronajmout i větší skupiny, může na ní zahrát i kapela.

Loď se plavila do konce loňského září. Tehdy se však stala nehoda, při níž se na lodní šroub namotalo lano a pod hladinou utrhlo vrtuli, kterou potápěči nakonec ani nenašli. Erbanová se s kolegy domnívá, že za to mohou rybáři, kterým byla loď trnem v oku a na sociálních sítích byla řada příspěvků, v nichž rybáři řešili přímo i to, jak loď poškodit. Policie však záležitost odložila. "Nakonec jsme to ustáli. A jak už to bývá, v nouzi jsme našli nové přátele. Těžko bychom loď dali bez Jana Pražáka a také Davida Kareše, kteří nám pomáhají ve svém volnu a bez nejrůznějších chytrých řešení, dohromady," řekla Erbanová.

Novou vrtuli vyrobila firma z Itálie. Opravená je i hřídel a veškerá technická část lodi. Erbanová se teď těší na novou sezonu, od 1. června už má loď vozit cestující v pravidelném provozu. Aby se však neopakovala podobná situace, zavede společnost některá bezpečnostní opatření. Plavební trasu Munotu budou kontrolovat potápěči a na vrtuli budou nože schopné lanka rozřezat. Na lodi budou rozmístěné kamery.