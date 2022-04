Po dvou letech se hraje ve fotbalové lize nadstavba, vedoucí Slavii hostí Hradec

Praha - Po dvou letech se vrací do první fotbalové ligy nadstavbová část, která začne o víkendu. Úřadující mistr Slavia vstoupí do skupiny o titul na hřišti nováčka Hradce Králové. Plzeň, která na vedoucí Pražany z druhého místa ztrácí bod, přivítá Slovácko. Vedle prostřední skupiny o umístění se rozběhnou i boje o záchranu.

Nadstavba se v samostatné nejvyšší soutěži odehraje potřetí, poprvé se uskutečnila na jaře 2019. V minulém roce se kvůli pandemii koronaviru a rozšíření počtu účastníků na 18 týmů nehrála.

Slavia útočí na čtvrtý titul po sobě. Hradec Králové porazila v lize pětkrát za sebou, v této sezoně 4:1 doma a v mladoboleslavském azylu "Votroků" dokonce 5:1. "Jsme rádi, že jdeme do nadstavby z prvního místa, protože je to velká psychologická výhoda. Poslední zápas s Hradcem se nám povedl, ale spíš výsledkově než výkonem. Je to nepříjemný soupeř, což ukazuje celou sezonu. V první šestce je hodně oprávněně, i v poháru došel daleko," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Východočeši si nečekaným postupem do elitní šestky zajistili nejlepší umístění v historii samostatné ligy. V posledních dvou kolech jim kvůli nemoci scházel hlavní trenér Miroslav Koubek, jehož zastoupil asistent Stanislav Hejkal.

Plzeň zdolala v nejvyšší soutěži Slovácko třikrát po sobě a pokaždé 2:1, v lize nenašla přemožitele už v 17 zápasech za sebou. "Jdeme do finále. Hráli jsme 30 kol proto, abychom si vytvořili dobrou pozici v nadstavbě. Teď záleží na tom, jak zvládneme pět zápasů. Máme to dobře rozehrané, máme dobrou pozici i celkem dobře poskládané zápasy vzhledem k možnostem," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth, který dnes slaví 47. narozeniny.

Třetí Sparta se utká s Ostravou. Letenští po sérii pěti ligových vítězství prohráli ve středu v Olomouci 0:2 a na Slavii ztrácí pět kol před koncem už šest bodů. Baník doma v lize porazili osmkrát po sobě. Slezané minule vyhráli po šesti kolech.

Poslední Karviná díky středeční výhře 3:2 nad předposledními Pardubicemi na ně snížila ztrátu na rozdíl sedmi bodů. Slezané v úvodu skupiny o záchranu hostí Zlín. "Naše vyhlídky jsou pořád stejné. Musíme porazit Zlín a doufat, že Pardubice zase ztratí. Vím, že naši hráči budou bojovat až do konce. Bavím se s nimi a nikdo nechce být podepsaný pod sestupem Karviné," konstatoval trenér Karviné Bohumil Páník.

Teplice se střetnou s Bohemians 1905, kteří jsou na první barážové pozici. "Klokani" nevyhráli devět kol po sobě a pod trenérem Jaroslavem Veselým ve třech ze čtyř remizovali.

Jablonec vyzve Pardubice. Severočeši nezvítězili 10 kol po sobě, Pardubicím však ve čtyřech vzájemných zápasech v lize nepodlehli, byť v této sezoně s nimi dvakrát remizovali 1:1.

Kvůli snížení počtu českých účastníků od příští pohárové sezony bylo zrušeno kvalifikační utkání o Evropu a mužstva na sedmém až desátém místě se v prostřední nadstavbové skupině utkají jen o prémii milion korun a lepší nasazení do domácího poháru. V semifinále se potkají fotbalisté Mladé Boleslavi a Českých Budějovic, kteří na sebe ve stejné fázi prostřední skupiny narazili i předloni, kdy po dvou výhrách postoupili Středočeši. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Liberec s Olomoucí.