Po dvou letech se hraje v lize nadstavba, vedoucí Slavii hostí Hradec

Praha - Po dvou letech se vrací do první fotbalové ligy nadstavbová část, která začne o víkendu. Úřadující mistr Slavia vstoupí do skupiny o titul na hřišti nováčka Hradce Králové. Plzeň, která na vedoucí Pražany z druhého místa ztrácí bod, přivítá Slovácko. Vedle prostřední skupiny o umístění se rozběhnou i boje o záchranu.

Nadstavba se v samostatné nejvyšší soutěži odehraje potřetí, poprvé se uskutečnila na jaře 2019. V minulém roce se kvůli pandemii koronaviru a rozšíření počtu účastníků na 18 týmů nehrála.

Slavia útočí na čtvrtý titul po sobě. Hradec Králové porazila v lize pětkrát za sebou, v této sezoně 4:1 doma a v mladoboleslavském azylu "Votroků" dokonce 5:1. "Jsme rádi, že jdeme do nadstavby z prvního místa, protože je to velká psychologická výhoda. Poslední zápas s Hradcem se nám povedl, ale spíš výsledkově než výkonem. Je to nepříjemný soupeř, což ukazuje celou sezonu. V první šestce je hodně oprávněně, i v poháru došel daleko," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Východočeši si nečekaným postupem do elitní šestky zajistili nejlepší umístění v historii samostatné ligy. V posledních dvou kolech jim kvůli nemoci scházel hlavní trenér Miroslav Koubek, jehož zastoupil asistent Stanislav Hejkal.

Plzeň zdolala v nejvyšší soutěži Slovácko třikrát po sobě a pokaždé 2:1, v lize nenašla přemožitele už v 17 zápasech za sebou. "Jdeme do finále. Hráli jsme 30 kol proto, abychom si vytvořili dobrou pozici v nadstavbě. Teď záleží na tom, jak zvládneme pět zápasů. Máme to dobře rozehrané, máme dobrou pozici i celkem dobře poskládané zápasy vzhledem k možnostem," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth, který dnes slaví 47. narozeniny.

Třetí Sparta se utká s Ostravou. Letenští po sérii pěti ligových vítězství prohráli ve středu v Olomouci 0:2 a na Slavii ztrácí pět kol před koncem už šest bodů. Baník doma v lize porazili osmkrát po sobě. Slezané minule vyhráli po šesti kolech.

Poslední Karviná díky středeční výhře 3:2 nad předposledními Pardubicemi na ně snížila ztrátu na rozdíl sedmi bodů. Slezané v úvodu skupiny o záchranu hostí Zlín. "Naše vyhlídky jsou pořád stejné. Musíme porazit Zlín a doufat, že Pardubice zase ztratí. Vím, že naši hráči budou bojovat až do konce. Bavím se s nimi a nikdo nechce být podepsaný pod sestupem Karviné," konstatoval trenér Karviné Bohumil Páník.

Teplice se střetnou s Bohemians 1905, kteří jsou na první barážové pozici. "Klokani" nevyhráli devět kol po sobě a pod trenérem Jaroslavem Veselým ve třech ze čtyř remizovali.

Jablonec vyzve Pardubice. Severočeši nezvítězili 10 kol po sobě, Pardubicím však ve čtyřech vzájemných zápasech v lize nepodlehli, byť v této sezoně s nimi dvakrát remizovali 1:1.

Kvůli snížení počtu českých účastníků od příští pohárové sezony bylo zrušeno kvalifikační utkání o Evropu a mužstva na sedmém až desátém místě se v prostřední nadstavbové skupině utkají jen o prémii milion korun a lepší nasazení do domácího poháru. V semifinále se potkají fotbalisté Mladé Boleslavi a Českých Budějovic, kteří na sebe ve stejné fázi prostřední skupiny narazili i předloni, kdy po dvou výhrách postoupili Středočeši. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Liberec s Olomoucí.

Statistické údaje před 1. kolem nadstavbové části první fotbalové ligy: Skupina o titul: Sparta Praha (po základní části 3.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: sobota 23. dubna, 20:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Kubr - Machálek (video). Bilance: 58 34-14-10 104:51. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I - Haraslín, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Hložek - Čvančara. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Jaroň, Boula, Kuzmanovič, Kaloč, Buchta - Smékal. Absence: Čelůstka, Höjer, Panák - Ekpai, Juroška, Svozil (všichni zranění), Almási, Koncevoj, Tetour (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Čvančara (10) - Almási (13). Zajímavosti: - Sparta v lize s Ostravou 10x po sobě neprohrála - Sparta od srpna 2014 doma v lize Ostravu 8x za sebou porazila - Sparta minule prohrála po 6 kolech - Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize ve 23 zápasech neprohrála (z toho 21 vítězství) a v této sezoně tam získala 41 z celkových 66 bodů - Ostrava minule zvítězila po 6 kolech - Ostrava venku v lize 3x za sebou nezvítězila a poslední 2 zápasy tam prohrála 1:2 - kouč Sparty Vrba v minulosti působil v Ostravě jako hráč, trenér i asistent - Juliš (Sparta) čeká na 100. ligový start - Minčev (Sparta) dnes slaví 21. narozeniny, Faltovi (Ostrava) bude v den utkání 29 let Viktoria Plzeň (2.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 24. dubna, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Antoníček - Ondráš (video). Bilance: 34 19-8-7 54:38. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Absence: Kaša (zranění), Pachlopnik (rekonvalescence) - Fryšták, Kohút, Šašinka (všichni zranění). Nejlepší střelci: Beauguel (13) - Jurečka (14). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy (pokaždé 2:1), ale předtím v nejvyšší soutěži Slovácku 3x za sebou podlehla - Plzeň doma v lize prohrála jediný z posledních 14 duelů se Slováckem a ve 3 z posledních 4 zvítězila (vždy 2:1) - Plzeň v lize 17x po sobě neprohrála - Plzeň doma v lize 23x za sebou neprohrála - Plzeň má s 19 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu ligy - Slovácko prohrálo jediné z posledních 9 kol a ve 4 z posledních 5 zvítězilo - Slovácko venku v lize naposledy prohrálo, ale předtím tam 3x po sobě bodovalo - Jurečka, Ljovin a Nguyen (všichni Slovácko) mohou odehrát 100. ligový zápas - Potočný (Plzeň) slaví den po utkání 31. narozeniny FC Hradec Králové (6.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 24. dubna, 19:00. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Vodrážka - Franěk (video). Bilance: 30 2-7-21 16:71. Poslední zápas: 1:5. Předpokládané sestavy: Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Harazim, Rada, Kučera, Novotný - Kubala, Vašulín, Vlkanova. Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Hovorka, Jurásek - Holeš, Provod - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Absence: Čech (trest za ČK), Urma (rekonvalescence), Mejdr (nejistý start) - Bořil, Masopust, Krmenčík (všichni zranění), Mandous, Oscar, Ševčík (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Rada (9) - Lingr (13). Zajímavosti: - Hradec hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Slavia prohrála jen 2 z 30 vzájemných zápasů v samostatné lize a Hradec v nejvyšší soutěži 5x po sobě porazila - Slavia zvítězila v posledních 3 ligových zápasech na hřišti Hradce - Hradec v lize 7x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 10 kol (doma se Slavií) - Hradec doma v lize 3x za sebou neprohrál a získal tam 25 z celkových 40 bodů v sezoně - Slavia prohrála jediné z posledních 10 kol a v lize 3x za sebou zvítězila - Slavia venku v lize prohrála jediné z posledních 9 utkání a je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má s 71 góly nejlepší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami spolu s Plzní i nejlepší defenzivu - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl Slavii, poslední 2 kola chyběl kvůli viróze a zastoupil ho asistent Hejkal - Kúdela si může připsat 350. start v české lize, Plavšič 100. start a Fila (všichni Slavia) může nastoupit k 50. ligovému utkání Tabulka skupiny o titul: 1. Slavia 30 23 4 3 71:19 73 2. Plzeň 30 22 6 2 53:19 72 3. Sparta 30 20 6 4 65:32 66 4. Slovácko 30 18 5 7 50:30 59 5. Ostrava 30 14 9 7 54:39 51 6. Hradec Králové 30 9 13 8 38:40 40 Skupina o umístění - semifinále - 1. zápasy: Dynamo České Budějovice (10.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: neděle 24. dubna, 16:00. Rozhodčí: Batík - Podaný, Dohnálek - Kocourek (video). Bilance: 26 6-5-15 31:48. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Valenta, Čavoš - Van Buren, Hellebrand, Mihálik - Michal Škoda. M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra, Matějovský, Dancák, Ewerton - Ladra. Absence: Mršič (zranění) - Sladký (dohoda klubů), Horský (rekonvalescence), Preisler (nejistý start). Nejlepší střelci: Michal Škoda (5) - Ewerton (10). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů - oba týmy se v semifinále prostřední skupiny utkaly i předloni, po 2 výhrách postoupila M. Boleslav - Č. Budějovice minule doma v lize porazily M. Boleslav po 2 prohrách - Č. Budějovice vyhrály jediné z posledních 5 kol - Č. Budějovice doma v lize prohrály jediný z posledních 11 zápasů a získaly tam 30 z celkových 36 bodů v sezoně - M. Boleslav minule prohrála po 3 kolech - M. Boleslav venku v lize 3x za sebou neprohrála - trenér M. Boleslavi Hoftych v minulosti vedl Č. Budějovice - může dojít na souboj bratrů Michala (Č. Budějovice) a Milana (M. Boleslav) Škodových - Šimek (M. Boleslav) může odehrát 50. utkání v lize - Ladra (M. Boleslav) oslaví v den utkání 25. narozeniny Sigma Olomouc (9.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: neděle 24. dubna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Ratajová, Černoevič - Černý (video). Bilance: 26 6-5-15 31:48. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Beneš, Hubník, Jemelka - Chvátal, Breite, Zifčák, Sedlák, Zmrzlý - Růsek, Chytil. Liberec: Vliegen - Koscelník, Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Havelka, Frýdek - Matoušek, Rondič, Ghali - Rabušic. Absence: Greššák, Navrátil, Spáčil, Vaněček (všichni zranění), Daněk, González, Matoušek, Poulolo, Yunis, Zahradníček (všichni nejistý start) - Fukala, Mészáros, Plechatý (všichni zranění), Štetina, Tiéhi (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Chytil, Růsek - Rabušic (všichni 6). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála 6 z posledních 7 vzájemných ligových duelů - Olomouc doma v lize Liberec 5x po sobě porazila (v posledních 3 zápasech vždy 1:0) - Olomouc minule porazila Spartu a zvítězila po 3 kolech - Olomouc doma v lize 7x za sebou neprohrála a získala tam 25 z celkových 37 bodů v sezoně - Liberec vyhrál jediné z posledních 5 kol - Liberec venku v lize 8x po sobě nezvítězil a v posledních 3 zápasech tam neskóroval - Knobloch (Liberec) může odchytat 50. zápas v lize Skupina o záchranu: MFK Karviná (16.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: sobota 23. dubna, 17:00. Rozhodčí: Berka - Vlček, Kříž - Petřík (video). Bilance: 12 6-0-6 19:15. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bajza - Mikuš, Buchta, Dramé, Šehič - Túlio, Qose - Zorvan, Papadopulos, Bartošák - Durosinmi. Zlín: Rakovan - Cedidla, Procházka, Simerský, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Fantiš. Absence: Bartl, Mangabeira, Tavares (všichni zranění), Dramé, Kobouri, Ndiaye, Zych (všichni nejistý start) - Hlinka, Hloušek (oba zranění), Tkáč, Vraštil, Vukadinovič (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Papadopulos - Tkáč (oba 6). Zajímavosti: - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - ani jedno z 12 vzájemných ligových utkání neskončilo remízou - Karviná doma v lize se Zlínem 2x za sebou prohrála, v předchozích 4 zápasech ho tam ale porazila - Karviná minule porazila Pardubice a zvítězila po 3 kolech - Karviná doma v lize minule jako poslední tým v soutěži poprvé zvítězila, přesto je tam s 10 body nejhorším celkem - Zlín v lize 4x po sobě nezvítězil a poslední 2 kola prohrál - Zlín venku v lize 12x za sebou nezvítězil a získal tam jen 10 z 30 bodů v sezoně - trenér Karviné Páník v minulosti opakovaně vedl Zlín - Rakovan může odchytat 100. zápas v české lize, Jawo (oba Zlín) si může připsat 50. start FK Teplice (12.) - Bohemians Praha 1905 (14). Výkop: sobota 23. dubna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Kotalík - Franěk (video). Bilance: 36 18-7-11 47:37. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kučera, Trubač, Boljevič - Žák, Sejk, Kodad. Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Vondra - Dostál, Květ, Hronek, Jindřišek, Hašek - Chramosta, Bartek. Absence: Mareš, Mazuch, Moulis, Shejbal (všichni zranění), Fortelný, Knapík, Mareček, Succar, Žitný (všichni nejistý start) - Bederka, Hůlka, Keita, Krch, Necid (všichni zranění), Puškáč (nejistý start). Nejlepší střelci: Fortelný, Mareš, Sejk (všichni 4) - Puškáč (7). Zajímavosti: - Teplice naposledy v lize Bohemians porazily, ale předtím nad nimi 4x za sebou nezvítězily (z toho 3x prohrály) - Teplice prohrály jediný z posledních 10 domácích ligových duelů s Bohemians - Teplice minule zvítězily, ale předtím v lize 2x za sebou prohrály - Teplice doma v lize naposledy zvítězily, předtím tam ale 3x po sobě prohrály - Bohemians 9 kol za sebou nezvítězili a pod trenérem Veselým ve 3 ze 4 ligových zápasů remizovali - Bohemians venku v lize 11x po sobě nevyhráli a získali tam jen 7 z celkových 26 bodů v sezoně - Kodad (Teplice) oslaví v den zápasu 24. narozeniny, Vaníčkovi (Bohemians) je dnes 24 let - Krch (Bohemians) čeká na 150. start v lize FK Jablonec (13.) - FK Pardubice (15.) Výkop: sobota 23. dubna, 17:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Štěrba (video). Bilance: 4 2-2-0 4:2. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař - Silný. Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Pojezný - Jeřábek - Patrák, Vacek, Solil, Rezek - Černý. Absence: Mašek (rekonvalescence), Nešpor (nejistý start) - Akosah-Bempah, Tischler (oba zranění), Cadu (nejistý start). Nejlepší střelci: Malínský, Pilař (oba 3) - Cadu, Černý, Tischler (všichni 4). Zajímavosti: - Jablonec ve 4 ligových duelech s Pardubicemi neprohrál, oba vzájemné zápasy v této sezoně skončily 1:1 - Jablonec 10 kol po sobě nezvítězil a poslední 2 ligové zápasy prohrál - Jablonec vyhrál jediný z posledních 11 domácích ligových duelů - Jablonec má s 22 góly nejhorší útok ligové sezony - Jablonec je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony - Pardubice vyhrály jediné z posledních 11 kol - Pardubice venku v lize 6x za sebou prohrály a pokaždé při tom inkasovaly minimálně 3 branky - Pardubice mají s 67 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Čelůstka a Kostka (oba Pardubice) si mohou připsat 50. start v lize Tabulka skupiny o záchranu: 1. Zlín 30 8 6 16 36:53 30 2. Teplice 30 8 3 19 29:49 27 3. Jablonec nad Nisou 30 4 14 12 22:45 26 4. Bohemians 1905 30 6 8 16 34:56 26 5. Pardubice 30 5 9 16 35:67 24 6. Karviná 30 3 8 19 30:52 17