Jeruzalém/Gaza - Na hranicích palestinského Pásma Gazy a Izraele panuje od dnešního rána klid zbraní, který ukončil dva dny intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a palestinským radikálním hnutím Hamás. Některé zprávy hovoří o příměří, ač žádná ze stran ho oficiálně nepotvrdila a obě dnes uvedly, že jsou připraveny v bojích pokračovat. Víkendová konfrontace si vyžádala přes tři desítky obětí, většinou z řad Palestinců.

O možné dohodě o příměří podle deníku The Times of Israel svědčí to, že Izrael ráno zrušil bezpečnostní opatření na jihu země, zavedená kvůli sobotním a nedělním bojům. Izraelský kabinet se obvykle k dohodám o příměří s Hamásem veřejně nevyjadřuje, protože toto hnutí, které vládne v Gaze přes deset let a s nímž Izraeli vedli už několik válek, označuje za teroristickou organizaci.

"V posledních dvou dnech jsme silně udeřili na Hamás a Islámský džihád, zasáhli jsme 350 cílů a zničili infrastrukturu teroristů. Přesto kampaň neskončila... připravujeme se na pokračování," uvedl dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který si krátce po neoficiálních zprávách o dohodě o příměří vysloužil kritiku od opozice i z vlastních řad. Podle některých izraelských poslanců příměří jen posílí teroristy.

Netanjahuovo prohlášení o silném úderu na Hamás označil za "směšné" mluvčí této radikální organizace Samí abú Zuhrí. "Hnutí odporu zastrašilo Netanjahuovu armádu... Náš vzkaz zní: tohle kolo (bojů) skončilo, ale konflikt neskončí, dokud nezískáme zpět naše práva," uvedl dnes abú Zuhrí s odkazem na snahu Hamásu získat zpět území obsazená Izraelci.

Palestinští radikálové z Pásma Gazy zahájili masivní raketovou palbu na Izrael v sobotu. Podle izraelské armády bylo na Izrael za víkend vypáleno přes 650 raket. Izraelci ostřelování opětovali a zasáhli v Pásmu Gazy za víkend na 320 cílů. Armáda uvedla, že se soustředila na pozice Hamásu a další teroristické organizace Islámský džihád. Izraelský nálet ale zasáhl například i budovu, kde sídlila odbočka turecké tiskové agentury Anadolu.

Nová vlna střetů na hranicích Pásma Gazy s Izraelem si od soboty podle palestinských médií vyžádala na 31 mrtvých Palestinců, včetně dvou žen a dvou dětí, a nejméně 11 radikálů. Při ostřelování zemřeli také čtyři izraelští civilisté, dalších nejméně deset Izraelců bylo zraněno.

Podporu Izraeli vyjádřil opět americký prezident Donald Trump. "Stoprocentně Izrael podporujeme při obraně jeho občanů... Skoncujte s násilím a pracujte na míru," napsal Trump na twitteru na adresu Palestinců. Ostřelování Izraele palestinskými radikály odsoudili v neděli i šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová a generální tajemník OSN Antonio Guterres.

Eskalace násilí na hranici s Pásmem Gazy je pro Izraelce nyní zvlášť citlivá. Izrael tento týden slaví Den nezávislosti a příští týden se v Tel Avivu konají semifinále a finále mezinárodní písňové soutěže Eurovize.

Na hranicích Pásma Gazy už přes rok Palestinci pořádají protesty proti blokádě, kterou vůči Pásmu Izrael zavedl v roce 2007 po ovládnutí oblasti Hamásem a která spolu s boji způsobila na tomto území humanitární krizi. Palestinci, z nichž mnozí při protestech házejí na izraelské vojáky kameny a zápalné lahve a vojáci opětují střelbou ostrými náboji, požadují také právo na návrat na historická území svých předků, kde je nyní Stát Izrael. Při protestech zemřelo 200 Palestinců a dva izraelští vojáci.