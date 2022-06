Po Dvoreckém mostě v Praze mají jezdit tramvaje č. 2 a 20 a také autobusy

Praha - Po plánovaném Dvoreckém mostě, který spojí Prahu 4 a 5, by měly jezdit tramvaje číslo 2 a 20. Rovněž po něm povede trasa části autobusů nyní jezdících po Barrandovském mostě, kde kvůli silné automobilové dopravě často uváznou v kolonách. Vyplývá to z plánu rozvoj linek pražské integrované dopravy (PID) v Praze v letech 2022 až 2032, který dnes schválili pražští radní.

Definitivní rozhodnutí o vedení linek ale zatím nepadlo. V dokumentu jsou rovněž navrženy úpravy některých linek MHD a jejich intervalů, vznik nových, výstavba lanovky z Podbaby do Bohnic a rovněž zkrácení intervalů na lince metra B. Stavba Dvoreckého mostu vyjde na asi 1,08 miliardy Kč. Stavět se má začít letos a práce potrvají 810 dní. Most bude sloužit pro MHD, pěší, cyklisty a záchranáře.

Linka číslo 20 by přes Dvorecký most spojila Dejvice, Malou Stranu a Smíchov na levém břehu s Braníkem a Modřany na pravém. Po dokončení tratě na Libuš by zajížděla až tam. Kvůli zachování dostatečné kapacity v tramvajích po přesměrování linky číslo 20 namísto na Barrandov do Modřan, ji nahradí na Barrandově linka číslo 15.

Tramvaj číslo 2 by jezdila z Albertova přes Výtoň do Podolí a následně by za zastávkou Kublov uhnula na Dvorecký most a přejela na Smíchov k Lihovaru a dále do Hlubočep. V zastávce Zlíchov by pak cestující mohli přestoupit na linky číslo 4, 5, 12 a 15 nebo na autobus číslo 120. Po roce 2032 by pak tramvaj číslo 2 mohla zamířit až na Barrandov.

Na Dvorecký most by se podle dokumentu měla přesunout většina autobusových linek, které nyní Vltavu přejíždějí po Barrandovském mostě a často stojí v kolonách, a to jak na mostě, tak v Modřanské či Strakonické ulici. "Spojení Prahy 4 a Prahy 5 se s využitím linek 118, 196, 197 tak výrazně urychlí a stane spolehlivějším," píše se v materiálu.

Změna trasy tramvaje číslo 20 ze Smíchova do Braníka a Modřan umožní zkrátit autobusovou linku 190. Mezi tramvajovými zastávkami Belárie a Černý kůň severně od křižovatky Modřanské s ulicí Čs. exilu budou vybudovány nová tramvajová i autobusová zastávka Hodkovičky.

Důvodem zamýšleného zkrácení intervalu na lince metra B je rostoucí počet cestujících. Ti přibudou rovněž po vybudování nové konečné Depo Zličín a přilehlého záchytného parkoviště P+R pro 600 aut. Interval by se mohl zkrátit v ranní špičce z nynějších 140 na 120 sekund. Podmínkou je však nutná modernizace zabezpečovacího zařízení.

Dokument rozvoje PID vznikl v minulém volebním období a radní jej dnes aktualizovali. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) v něm totiž mimo jiné chyběly významné projekty jako návrat tramvají na Václavské náměstí, prodloužení tramvajových tratí z Modřan na Libuš a z Divoké Šárky na Dědinu nebo stavba lanovky z Podbaby do Bohnic. Materiál obsahuje kromě zmíněných projektů rovněž úpravy některých tramvajových a autobusových tras a jejich intervalů.