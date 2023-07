Po dni volna čeká cyklisty na Tour kopcovitá etapa, ve žlutém je Vingegaard

Saint-Ours-les-Roches (Francie) - Po pondělním dni volna čeká peloton na Tour de France 10. etapa, v níž by se mohlo dařit únikům. Cyklisté po nedělním náročném výstupu na legendární Puy de Dome absolvují kopcovitou 167,2 km dlouhou trasu ze zábavního parku Vulcania do Issoire. Ve žlutém dresu lídra do etapy odstartuje obhájce titulu Dán Jonas Vingegaard, jehož náskok před slovinským rivalem Tadejem Pogačarem se smrskl na 17 sekund.

Na zvlněné trati čekají cyklisty čtyři stoupání třetí kategorie a jedna vrchařská prémie druhé kategorie s šestikilometrovým výjezdem na 1445 m vysoký Col de la Croix Saint-Robert s průměrným sklonem 6,4 procenta.