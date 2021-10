Po dlouhých úpravách se v Pardubicích otevře Památník Zámeček s novou expozicí

Pardubice - Po dlouhých úpravách se v úterý veřejnosti znovu otevře Památník Zámeček s novou expozicí. Národní kulturní památka stojí na místě bývalé cvičné střelnice, kde Němci po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha od 3. června do 9. července 1942 zastřelili 194 lidí, mimo jiné z osady Ležáky. Pardubice se rozhodly dát pietnímu místu novou podobu a moderními prostředky návštěvníkům přiblížit tíživou válečnou atmosféru i hrdinství československého odboje. Město dřívější vzhled památníku vnímalo jako svůj dluh jak vůči pamětníkům okupace, tak současným generacím, řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

"Areál byl doposud uzavřený, když někdo přišel, mohl se na vyžádání podívat. Žádná expozice, která by podrobněji informovala o událostech, tam nebyla. Tím, že areál byl uzavřený, konaly se zde dva pietní akty ročně. Rozhodli jsme se, že to je málo, že to je škoda," uvedl Rychtecký. Podle něj dosud mnoho lidí Pardubic ani nevědělo, že se takováto významná památka ve městě nachází.

Památník je zapuštěný do terénu, na povrchu má zatravněnou plochu. Hned na úvod mohou návštěvníci zhlédnout krátký film zachycující přerod prvorepublikové atmosféry do nacistického teroru s neznámými dobovými obrazy z Pardubic. V dalších místnostech jsou doklady administrativní preciznosti nacistického aparátu nebo předměty dochované z popraviště,například pušky, které se při popravách používaly, původní dřevěné rakve, část popravčího kůlu nebo urna s popelem některých obětí. Expozice zahrnuje i další zvukové a obrazové nahrávky, například namluvený deník Jaroslava Charypara, který odvážel z popraviště mrtvé, dobové nahrávky Československého rozhlasu či krátké filmy se svědectvími přeživších a pamětníků.

Odborníci získali z archivů v Rusku, Německu, USA, z Ukrajiny či Izraele a Velké Británie významné dokumenty. Unikátní jsou dosud veřejně nepublikované osobní zápisky Heinricha Himmlera, zápisy z jednání Adolfa Hitlera či osobního deníku Josepha Goebbelse z června 1942, které budou mít návštěvníci k dispozici v instalovaných tabletech. Vůbec poprvé bude moci veřejnost nahlédnout do deníku židovské dívky, která unikla z protektorátu, nebo vidět osobní poznámky Alfréda Bartoše z jeho deníku, který našlo gestapo.

Těžké období protektorátu evokují i použité stavební materiály. Stěny jsou tvořené holým pohledovým betonem, v místnosti s exponáty je hrubá udusaná hliněná podlaha. Vše umocňuje velmi sporé vnitřní osvětlení.

Areál se také přiblížil podobě v roce 1942. Zmizela náletová zeleň, byl odkryt původní val, před kterým byly v roce 1942 vykonávány popravy. Vysazeno bylo 58 stromů a keře, vznikly mlatové cesty, přibyl nový mobiliář a veřejné osvětlení.

Opravy začaly loni v květnu. Slavnostní otevření je naplánováno na konec října. Hlavní přístup k Památníku Zámeček bude z Průmyslové ulice, kde město vybudovalo parkoviště. Památník včetně expozic stál 43,8 milionu korun, 21 milionu korun uhradily dotace EU a peníze ze státního rozpočtu. Památník provozuje nově zřízená příspěvková organizace města, její provoz bude ročně stát kolem pěti milionů korun. Pardubický magistrát počítá pro tyto účely s dotací od Pardubického kraje 100.000 korun, o další peníze chce požádat nově obsazené ministerstvo kultury.