Po dlouhém úniku slavil ve 12. etapě Tour životní triumf Němec Politt

Nimes (Francie) - Dvanáctou etapu Tour de France vyhrál po úniku německý cyklista Nils Politt. Peloton s favority nabral na uprchlíky velkou ztrátu téměř 16 minut. Celkově dál vede obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar.

Po náročné středě se dvěma výjezdy na Mont Ventoux se očekávala klidnější etapa, která by mohla vyvrcholit hromadným spurtem a útokem Brita Marka Cavendishe na 34. vítězství na Tour a vyrovnání rekordu belgické legendy Eddyho Merckxe. Místo toho se brzy po startu v Saint-Paul-Trois-Chateaux zrodil únik, který nakonec celou etapu dlouhou bezmála 160 kilometrů rozhodl.

Mezi uprchlíky byl i francouzský mistr světa Julian Alaphilippe, Cavendishův kolega z týmu Deceuninck-Quick Step, jehož jezdci tak neměli zájem čelo závodu stíhat. Původní třináctka jezdců se ve větru rozdrobila. Asi 40 kilometrů před cílem ujela trojice Politt, Španěl Imanol Erviti a Australan Harry Sweeny. Sedmadvacetiletý německý jezdec zaútočil v kopci 12 kilometrů před dojezdem v Nimes a vybojoval životní úspěch.

"Je to neuvěřitelné. Je to jako sen, vyhrát etapu na Tour," řekl Politt, jenž si připsal teprve druhé vítězství mezi profesionály. Dvojici soupeřů z úniku nadělil v závěru 31 sekund. "Když jsem jel sám cílovou rovinkou, byl to úžasný pocit," dodal německý cyklista.

Polittovo vítězství vylepšilo náladu v týmu Bora-Hansgrohe, který před startem dvanácté etapy přišel o slovenskou hvězdu Petera Sagana. Sedminásobný vítěz bodovací soutěže ze závodu odstoupil kvůli problémům s kolenem, které si zranil při spurtu ve třetí etapě.

"To změnilo naši taktiku. Hned po startu se to začalo v bočním větru trhat a já se snažil dát do toho dneska všechno. V naší skupině byli rychlí kluci, takže jsem věděl, že musím zaútočit docela brzy," dodal Politt.

V hlavním pelotonu ve stejném čase jako lídr Pogačar dojel do cíle i jediný český cyklista na Tour Petr Vakoč. V celkovém pořadí ztrácí na 114. místě více než dvě hodiny.

Cavendish a spol. budou mít další šanci bojovat o úspěch v hromadném finiši v pátek, kdy se jede téměř 220 kilometrů dlouhá etapa z Nimes do Carcassonne.

Cyklistický závod Tour de France - 12. etapa St. Paul - Nimes (159,5 km): 1. Politt (Něm./Bora-hansgrohe) 3:22:12, 2. Erviti (Šp./Movistar), 3. Sweeny (Austr./Lotto-Soudal) oba -31, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -1:58, 5. Mezgec (Slovin./BikeExchange), 6. Greipel (Něm./Israel Start-Up Nation), 7. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 8. Van Moer (Belg./Lotto-Soudal), 9. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step), 10. Henao (Kol./Qhubeka-NextHash) všichni -2:06, ...127. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -15:53. Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 47:06:50, 2. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -5:18, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -5:32 4. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -5:33, 5. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -5:58, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -6:16, 7. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -6:30, 8. Mas (Šp./Movistar) -7:11, 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -9:29, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -10:28, ...114. Vakoč -2:03:46.