Po deštivém úterý zbytek týdne zahájí zářijové babí léto

Praha - Po deštivém a chladném úterý se bude od středy postupně oteplovat, srážky do konce týdne také vymizí. Týdenní průměrná maxima kolem 20 stupňů Celsia meteorologové očekávají až do konce září. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na úterý meteorologové předpovídají maxima kolem 18 stupňů Celsia a občasný déšť nebo přeháňky, na horách na severu a severovýchodě mohou být srážky trvalé a vydatné. Od středy už budou přeháňky jen ojedinělé, začátek víkendu už by měl být beze srážek. Teploty postupně porostou až k sobotním maximům kolem 24 stupňů Celsia.

"Po velmi chladném konci srpna přichází se zářím oteplení, ale jen na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu," uvedl ČHMÚ v měsíčním výhledu. V následujících týdnech by měly průměrné teploty pozvolna klesat, ale zůstat blízko dlouhodobým průměrům.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 30. srpnem a 26. zářím je 14,5 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1942, kdy průměr činil 17,4 stupně. Zatím nejnižší průměr 11,6 stupně Celsia meteorologové zaznamenali v roce 1996.

V tomto týdnu spadne podle ČHMÚ většina srážek během úterý. "V následujících týdnech očekáváme většinou proměnlivý charakter počasí a srážkově by se jednotlivé týdny měly pohybovat v blízkosti hranice průměrných a nadprůměrných hodnot pro danou roční dobu," doplnili meteorologové.

Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 60 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1941 spadlo zatím nejméně srážek v roce 1959, kdy meteorologové naměřili jen dva litry na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v roce 1995 s úhrnem 127 milimetrů.

Měsíční výhled je založen na numerických předpovědních modelech a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.