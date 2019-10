Po deseti letech odstartuje Seabrook s Chicagem sezonu v Evropě

Obránce Brent Seabrook odchází po setkání s novináři 30. září 2019 po příjezdu hokejistů Chicaga do Prahy před nadcházejícím zápasem NHL Global Series v pražské O2 areně proti Philadelphii.

Praha - Po deseti letech načne obránce Brent Seabrook s hokejisty Chicaga sezonu NHL v Evropě. V roce 2009 se Blackhawks dvakrát představili v Helsinkách proti Floridě a na konci ročníku vyhráli Stanley Cup. Nyní Chicago, které poslední dva roky zůstalo bez play off, vstoupí do sezony v pátek v Praze proti Philadelphii.

"Těším se na to. Posledně, když jsme startovali v Evropě, pro nás sezona skončila dost dobře. Je to skvělá příležitost, jak posunout mužstvo dál. Cítíme se dobře, z týmu jsme nadšení," řekl čtyřiatřicetiletý Seabrook novinářům v Praze.

Začínat v Evropě není podle něj jednoduché. "Musíte hodně cestovat a přizpůsobit se jinému časovému pásmu. Hokej je ale pořád stejný. Těším se, až v pátek začneme. Před deseti lety panovala v Helsinkách divoká atmosféra, takže očekáváme něco podobného," uvedl Seabrook, kterého v dresu Chicaga čeká 15. sezona.

Po boku má české spoluhráče Davida Kämpfa a Dominika Kubalíka. "Zeptáme se jich, kam zajít. Těším se, až poznáme Prahu. Je zde spousta skvělých věcí," uvedl olympijský vítěz s Kanadou z roku 2010.

Tým Chicaga vyrazí ve středu na zápas fotbalové Ligy mistrů mezi pražskou Slavií a Borussií Dortmund. "Atmosféra na stadionech na evropském fotbale vypadá úžasně, takže se moc těším," konstatoval Seabrook.

O den později se Blackhawks i Flyers představí v O2 areně na otevřeném tréninku, který už je vyprodaný. "To jsem nevěděl. Ukazuje to, jak je náš sport skvělý a jak ho fanoušci sledují. NHL se náš sport snaží rozvíjet a mít vyprodaný trénink je hodně působivé," řekl trojnásobný vítěz Stanley Cupu z let 2010, 2013 a 2015.

Chicago vede od listopadu minulého roku trenér Jeremy Colliton, který je stejně starý jako Seabrook. "Jeremy a jeho tým jsou dobří v rozebírání každé situace. Odehráli jsme čtyři přípravná utkání. Je dobré vyzkoušet si, jak budeme hrát. Na tom můžeme stavět a jen se zlepšovat," prohlásil Seabrook.

V přípravě nastupoval vedle Fina Olliho Määttä, kterého vedení mužstva přivedlo v červnu z Pittsburghu. "Zatím nám to funguje skvěle. Nevím, co se stane, ale v přípravě jsme spolu hráli každý zápas a hodně jsme spolu trénovali. Rosteme jako pár, naše komunikace se zlepšuje. Začínám chápat jeho způsob hry a on zase můj," uvedl Seabrook.