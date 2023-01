Po debatě na Primě politologové zásadní přelivy voličů nečekají

Praha - Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) nepřevedli podle politologů, které oslovila ČTK, v dnešní debatě na CNN Prima News nic zásadně nového. Na obou už pozorují únavu. Výrazné přelivy voličů mezi oběma kandidáty proto neočekávají. Ve čtvrtek večer čeká Pavla a Babiše ještě duel v televizi Nova a v pátek v Českém rozhlase. Druhé kolo prezidentské volby se koná v pátek a sobotu.

Kandidáti v dnešní debatě uvedli, že chtějí spojovat rozdělenou společnost. Poté se stejně jako v předchozích diskusích přeli o válce. Mluvili pak také o víře, své minulosti či o bezpečnostních otázkách. Armádní generál ve výslužbě Pavel přinesl svému protikandidátovi, lídrovi opozičního hnutí ANO Babišovi zarámovaný článek o kolektivní obraně v NATO. Narážel tak na Babišovo vyjádření v nedělní debatě, že by případně neposlal jako prezident vojáky na pomoc napadenému Polsku a Pobaltí.

"Zdá se, že už debaty nepřinášejí moc nového. Je také znát určitá únava, a to jak kandidátů, tak moderátorů a samozřejmě i veřejnosti," řekl ČTK dnes večer vedoucí katedry politologie na Masarykově univerzitě Otto Eibl. Podle něj oba kandidáti odvedli svůj standardní výkon, neočekává ale, že by to mělo výrazněji ovlivnit výsledek voleb. "Andrej Babiš opět ukázal umění neodpovídat na otázky a vytahoval své klíčové téma, kterým je mír. Pavel často odrážel útoky, ale je už kousavější, možná můžeme říct, že už má Andreje Babiše plné zuby," podotkl Eibl.

Za potenciálně významnější by označil ranní debatu na serveru Novinky.cz, kde Babiš odmítl, že by hnutí SPD mohlo být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. "Může to jistě do určité míry ovlivnit tyto volby, protože na jeho vyjádření hned reagoval na sociálních sítích předseda SPD Tomio Okamura. Ale Babiš tím třeba sleduje vzdálenější cíl, může to být už nějaká strategie pro sněmovní volby 2025," dodal Eibl.

Večerní debatu na CNN Prima News nepovažuje za zásadní pro výsledek prezidentské volby ani politolog Josef Mlejnek. "Nestalo se, že by tam někdo vnesl něco nového - nějaké nové téma nebo nové informace," řekl ČTK.

Kdo by mohl být vítězem debaty, se podle něj těžko určuje, ale Pavel byl po uzdravení z nachlazení v lepší kondici než při nedělní debatě v České televizi. "Párkrát dokázal i vtipně a rázně odseknout. Byl energický a živější. Svoje voliče určitě uspokojil. Andrej Babiš předváděl to, co už jsme u něj viděli v minulosti. Nemyslím si, že tím, co dnes předvedl, k sobě přetáhl nějaký významný podíl voličů," uvedl Mlejnek.

Babiš ale podle něj mohl bodovat u voličů v otázce cen energií, kdy zaútočil na vládu, že ceny jsou příliš vysoké, a navrhoval vykoupení menšinových podílů v polostátní energetické firmě ČEZ. "Trošku se divím, že toto téma nezdůrazňoval v kampani víc, protože je chytlavé," dodal.

Prezidentskou debatu ve studiu sledovali také podporovatelé obou kandidátů. V první řadě obou táborů seděly manželky. Babiše do studia doprovodili také politici ANO Karel Havlíček, Alena Schillerová či Jana Mračková Vildumetzová. Pavlovi přívrženci měli na sobě trička s nápisem "generál". Babišova slova u nich vyvolávala často smích. Lídra hnutí ANO naopak jeho tábor podporoval častým potleskem.