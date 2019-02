Los Angeles - Nejvíce cen Grammy - po čtyřech - dostali v posledním ročníku těchto prestižních ocenění rapper Childish Gambino a countryová zpěvačka Kacey Musgravesová, která mimo jiné získala cenu pro album roku za desku Golden Hour. Jako píseň roku a nahrávku roku vybrala americká hudební akademie skladbu This Is America, k níž Childish Gambino natočil drsné video karikující lhostejnost k násilí. Grammy pro objev roku má třiadvacetiletá britská zpěvačka kosovského původu Dua Lipa. Ceny byly vyhlášeny v noci na dnešek v Los Angeles.

Americký hudebník Childish Gambino, vlastním jménem Donald Glover (35), se stal prvním rapperem, který získal Grammy za nahrávku roku. Další ceny dostal za píseň This Is America v kategorii píseň roku, nejlepší rapový výkon spojený se zpěvem a nejlepší videoklip. Právě videoklipem, který začíná zinscenovanou popravou kytaristy a pokračuje tancem prokládaným opět střelbou, vyvolal Glover kontroverzní reakce.

Favoritem letošního rozdílení Grammy byl kalifornský rapper Kendrick Lamar, který měl nejvíc nominací, ale z osmi nakonec proměnil pouze jednu, za nejlepší rapový výkon. Tři ceny Grammy si z nedělního večera odnesly zpěvačky Lady Gaga a Brandie Carlileová.

Dvaatřicetiletá Lady Gaga tak má nyní na kontě už devět cen Grammy. Jako spoluatorka písně Shallow z filmu Zrodila se hvězda, která je nominována i na Oscara a za niž už letos dostala Zlatý glóbus, získala Lady Gaga Grammy v kategorii nejlepší píseň pro vizuální média. Se stejnou písní bodovala i v kategorii nejlepší popový duet (s Bradleym Cooperem) a nejlepší popový sólový výkon s písní Joanne (Where Do You Think You're Goin'?).

Posmrtně ocenila hudební akademie zpěváka Chrise Cornella, který spáchal sebevraždu v roce 2017 ve věku 52 let. Cenu za nejlepší rockový výkon za píseň When Bad Does Good převzali jeho syn a dcera. I v předchozích dvou ročnících dostali v této kategorii Grammy interpreti posmrtně: loni Leonard Cohen a předloni David Bowie.

Letošní 61. ročník Grammy zahájila moderátorka večera, zpěvačka Alicia Keysová, patnáctinásobná držitelka Grammy, která si hned na úvod přivedla na pódium i bývalou první dámu Spojených států Michelle Obamovou. Ta krátce promluvila na pódiu se zpěvačkami Lady Gagy a Jennifer Lopezovou a herečkou Jadou Pinkettovou Smithovou o tom, co pro ni hudba znamená.

Šestadvacetiletá rapperka Belcalis Marlenisová Almánzarová, známá pod pseudonymem Cardi B, se do historie Grammy zapsala jako první žena, která získala Grammy za nejlepší rapové album, za desku Invasion of Privacy. Nejlepším rockovým albem se stala deska From the Fires americké kapely Greta Van Fleet. Cenu za nejlepší album alternativní hudby dostal od hudební akademie osmačtyřicetiletý hudebník Beck za desku Colors.

Svou první Grammy získala zpěvačka Ariana Grandeová (25), která zvítězila v kategorii nejlepší popové vokální album s deskou Sweetener. Mezi vítězi byl letos opět i americký exprezident Jimmy Carter (94), který dostal už potřetí cenu v kategorii nejlepší mluvené slovo, tentokrát za audioverzi své knihy Faith — A Journey for All (Víra - Cesta pro všechny).

Žijícím rekordmanem v historii cen Grammy se stal pětaosmdesátiletý hudebník, producent a skladatel Quincy Jones, který letos dostal svou 28. Grammy, tentokrát za nejlepší hudební film (dokument o něm nazvaný Quincy). Nejvíce Grammy (31) má britský dirigent maďarského původu Georg Solti (1912-1997).