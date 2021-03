Po čtvrtroce očkování má aspoň první dávku 1,121 milionu lidí v Česku

Praha - Za čtvrt roku od začátku očkování proti nemoci covid-19 dostalo v Česku aspoň první dávku vakcíny 1,121 milionu lidí, tedy zhruba každý desátý obyvatel země. Ukončené očkování mělo k sobotnímu večeru téměř 440.000 lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Do konce dubna by měly podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dva miliony lidí, v červnu to má být zhruba 60 až 70 procent populace. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou. Vláda čelí kritice opozice, že očkování postupuje pomalu a chaoticky.

Očkování začalo před třemi měsíci, loni 27. prosince. Od té doby se v Česku podalo 1,560.919 dávek vakcín, z toho tuto sobotu přes 12.000. Bezmála 78 procent dávek je od společností Pfizer/BioNTech, zhruba 13 procent od firmy Moderna a od AstraZeneky necelých devět. V dubnu mají dorazit první dodávky očkovací látky od firmy Johnson & Johnson, u níž stačí jedna dávky vakcíny. Příští měsíc se očekává asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců, řekl na páteční tiskové konferenci Blatný.

Dosud se v Česku očkují především zdravotníci, senioři a učitelé. U svých ambulantních specialistů se už mohou k očkování hlásit také chroničtí pacienti, kterým ještě nebylo 70 let. Očkovat rizikové pacienty mohou také nemocniční pracoviště nebo praktičtí lékaři, kteří si ale stěžují, že k nim směřuje málo vakcíny.

Po víkendu se začnou k očkování registrovat zaměstnanci ze superkritické infrastruktury, kterých je asi 9000. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let a také pro pracovníky terénních sociálních služeb, kteří docházejí za seniory či postiženými domů.

Od konce února se mohou k očkování registrovat také zaměstnanci škol. Tuto možnost využilo podle pátečního vyjádření Blatného více než 174.800 z nich, na termín čeká 74.000. Kódy, které dostali od zaměstnavatelů, musí uplatnit do dnešní půlnoci.