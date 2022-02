Po čtvrtečním propadu koruna zpevnila, burza posílila o více než tři procenta

Praha - Kurz koruny se po čtvrtečním propadu způsobeném ruskou invazí na Ukrajinu částečně zotavil. Ve vztahu k euru česká měna zpevnila o 25 haléřů na 24,67 Kč/EUR. Vůči dolaru od čtvrtečního podvečera do pátečních 17:00 posílila o 47 haléřů na 21,94 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Čtvrteční ztráty výrazně korigovala pražská burza.

Dění na Ukrajině ve čtvrtek oslabilo korunu vůči oběma hlavním světovým na nejslabší úroveň od loňského prosince. "Její kurz dosáhl ve čtvrtek úrovně 25,10 CZK/EUR a následně zkorigoval k 24,70 CZK/EUR. Její týdenní oslabení tak činilo 1,6 procenta, což je s ohledem na rizika relativně malý výkyv," uvedl ekonom Michal Brožka z Komerční banky.

Kurz koruny zůstává nadále silně vrtkavý, poznamenala ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. "To by se mělo změnit v příštím týdnu, kdy by vrtkavost koruny měla postupně klesat s tím, jak se investoři obrní trpělivostí před zprávami z Ukrajiny," odhadla.

Burzovní index PX v pátek posílil o 3,31 procenta na 1382,66 bodu. Nahoru ho táhly především akcie bank. Dařilo se také elektrárenské společnosti ČEZ. Ve ztrátě tak dnes skončily pouze cenné papíry Avastu. Aktivita na trhu byla vysoká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Akciové trhy se v závěru týdne oklepaly z panických výprodejů, které doprovázely zahájení válečného konfliktu na Ukrajině," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Index PX ve čtvrtek po zahájení ruské invaze klesl o 4,77 procenta, což byl nejvýraznější denní propad za skoro dva roky.

Zatímco ve čtvrtek banky nejvíce ztrácely, dnes byly naopak v čele růstu. Komerční banka se vrátila nad hranici 900 korun, když její akcie zdražily o 8,15 procenta. Erste Bank si polepšila o 6,45 procenta na 874,60 Kč. Moneta Money Bank přidala 2,19 procenta na 90,95 procenta.

Přestože nejistota ohledně dalšího vývoje je stále vysoká a poklesům na trhu nemusí být konec, podle Brzka se potvrdila relativní "přestřelenost" čtvrtečního poklesu. "Na rozdíl od jiných evropských bank nemají finanční instituce obchodované na pražské burze prakticky žádnou expozici na ruský či ukrajinský trh (Erste dnes potvrdila, že neplánuje v tomto kontextu tvorbu opravných položek) a základní fundamenty pro ně zůstávají nadále pozitivní," uvedl makléř.

Firma Belviport Trading Limited miliardáře Pavla Tykače dnes ustoupila od záměru přikoupit k jednoprocentnímu podílu v energetické společnosti ČEZ koupit dalších 1,67 procenta akcií. Jako důvod uvedla tržní podmínky a geopolitickou situaci na Ukrajině. "Celkově zvláštní transakce, ale na akcie to nemělo negativní dopad," podotkl Brzek. Akcie ČEZ dnes zhodnotily o 2,77 procenta na 853 korun.

Více než tři procenta přidala nápojářská Kofola, o téměř 2,5 procenta rostla tabáková společnost Philip Morris. Z hlavních titulů byl v červeném jen Avast, který odepsal 1,29 procenta na 183,10 Kč.

Dnešek byl také prvním obchodním dnem, kdy se již na pražské burze neobchodovaly akcie telekomunikační společnosti O2.

Za uplynulý týden akcie oslabily nejvíce za poslední dva roky. Index PX klesl o 3,6 procenta na 1382,7 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Největší pokles postihl opět cenné papíry bankovní skupiny Erste, největší růst zaznamenaly akcie Avastu. V předchozím týdnu akcie ztratily 2,4 procenta.

"Důvodem velkých výprodejů po celém světě byla hlavně rostoucí ruská agrese na ukrajinských hranicích, která ve čtvrtek přešla do otevřené války a invaze na území Ukrajiny. Právě ve čtvrtek také index oslabil nejvíce. Propadl se o 4,77 procenta. Pokles nejvíce zasáhl banky. Rostly pouze akcie Avastu a ČEZ," analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Nejhůře během týdne dopadla Erste, jejíž akcie oslabily o 11,9 procenta a zakončily na 874,60 koruny. Rakouská banka ztrácela čtyři z pěti obchodních dní v týdnu, sedmidenní sérii oslabování přerušila až v pátek. Nedařilo se ani Komerční bance. Ta ztratila sedm procent na 902 korun. Moneta byla proti zbylým bankám k oslabení odolnější díky podmínkám dohodnutého spojení s Air Bank. Odepsala 1,83 procenta na 90,95 koruny.

Akcie ČEZ celkem mírně posílily o 0,12 procenta na 853 korun. Ve středu společnost Belviport oznámila záměr získat v procesu zrychleného odkupu akcií až devět milionů akcií energetické společnosti, v návaznosti na to ve středu ČEZ vzrostl o 3,23 procenta. Hned ve čtvrtek ale energetická společnost kvůli negativnímu sentimentu na trzích středeční zisky ztratila. A kvůli tržním podmínkám Belviport oznámil, že od záměru nákupu akcií upouští.

Ani začátek března nebude o jiném tématu než o geopolitice, doplnil analytik J&T Banky Milan Vaníček. Vývoj ruské invaze na Ukrajině bude působit zvýšenou rozkolísanost a možný prodejní tlak na riziková aktiva v závislosti na dalším vývoji. "Pro příští týden jsme tedy nadále velmi obezřetní," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pátek kolem 17:00 Kč/EUR 24,92 24,67 Kč/USD 22,41 21,94

Zdroj: Patria Online