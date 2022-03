Po Černém moři se pohybují miny původně umístěné u Oděsy, tvrdí Bulharsko

Sofia - Po Černém moři se bez kontroly pohybují námořní miny, které byly původně umístěné u ukrajinského přístavního města Oděsy. Uvedla to bulharská vláda, podle které výbušné systémy ohrožují námořní dopravu v oblasti. Po obyvatelích v pobřežních oblastech Dobrič, Burgas a Varna žádá, aby hlásili podezřelé předměty ve vodě či na pláži, informoval dnes bulharský tisk.

Odborníci se domnívají, že miny byly zřejmě součástí ukrajinské obrany Oděsy před ruským námořním výsadkem a byly umístěné u pobřeží a před přístavem. Oblast ale v minulých dnech zasáhla silná bouře, což mohlo vést k rozptýlení výbušných zařízení do širého moře.

Odborníci z bulharské vojenské námořní akademie ve Varně agentuře EFE řekli, že by se miny mohly dostat do bulharských vod do deseti dnů. Bulharská vláda uvedla, že své námořní hranice bude bedlivě monitorovat a zachycená výbušná zařízení nechá zneškodnit. Současně upozornila civilní lodě v oblasti, aby dávaly při plavbě v oblasti velký pozor.