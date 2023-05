Po čelním střetu osobních aut na Znojemsku je sedm zraněných, z toho dva těžce

Znojmo - Sedm zraněných, z toho dva těžce, si vyžádal čelní střet dvou osobních aut u Citonic na Znojemsku okolo 18:30. Silnice druhé třídy je zatím kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody uzavřená a policisté odklánějí dopravu přes Milíčovice a Žerůtky, řekli ČTK mluvčí policie Petr Vala a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Mezi zraněnými jsou i děti.

Podle Bothové byli dva těžce zranění převezeni do fakultní nemocnice v Brně. "U dalších pěti zraněných můžeme hovořit o lehce až středně těžkých zraněních, z toho jsou tři zraněné děti. Všechny jsme převezli do nemocnice do Znojma," doplnila Bothová.

Detailnější popis nehody policisté zatím neznají, není zatím ani zřejmé, zda některý z řidičů pil před jízdou alkohol.