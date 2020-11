Po celé Francii se protestovalo proti návrhu zákona o bezpečnosti

Paříž - V sedmdesáti francouzských městech dnes desetitisíce občanů protestovaly proti návrhu kontroverzního zákona o globální bezpečnosti. Na jeho základě by hrozilo vězení lidem, kteří by zveřejnili fotografie policistů s úmyslem ublížit jim. Podle kritiků by však nařízení narušilo svobodu tisku a právo občanů na informace, píší francouzská média. Dnešní demonstrace v Paříži, během které se část demonstrantů střetla s pořádkovými silami, se podle ministerstva vnitra zúčastnilo 46.000 lidí. Minulou sobotu se stejně motivovaných protestů účastnilo na 22.000 lidí, uvedl server BFMTV.

Policisté použili slzný plyn proti pařížské demonstraci poté, co maskovaní demonstranti na policejní kordony házeli petardy a kameny a začali stavět barikády, uvedla agentura Reuters s tím, že většina demonstrantů si počínala pokojně. Během potyček nicméně vzplála dvě auta a stavební vybavení. Na místo podle reportéra Le Figaro dorazili hasiči. Podle francouzských médií jsou potyčky dílem části demonstrantů, označované jako "černý blok" aktivistů antifašistického hnutí. Pařížská prefektura předběžně ohlásila zadržení devíti osob.

Pochod v Paříži začal ve 14:00, shromáždění se přitom konala již v dopoledních hodinách v Rennes, v Lille nebo v Montpellier, kde se podle prefektury sešlo 3800 osob, zatímco pořadatelé tvrdí, že se dostavilo 5000 lidí. Asi 6000 lidí dorazilo podle policejní prefektury na demonstraci v Bordeaux, kde demonstranti skandovali hesla jako "Vaše zbraně, naše kamery", "Nechte nás natáčet, nechte nás dýchat" či "Vítejte na planetě mlčení". Dva raněné policisty a několik zraněných demonstrantů si podle BFMTV vyžádaly potyčky v Lyonu, kde podle místní prefektury demonstrovalo 7500 lidí.

Účastníci pochodu v Paříži sdíleli na twitteru videa přímo z ulic hlavního města.

Svůj nesouhlas s připravenou normou přišel mezi protestující vyjádřit tajemník Socialistické strany Olivier Faure. Ministr vnitra "Gérald Darmanin jen přilévá olej do ohně; to on, postavil Francouze proti sobě," řekl Faure v rozhovoru se stanicí BFMTV. Ministr Darmanin ani prezident Emmanuel Macron se k protestům zatím nevyjádřili.

Francouzská vláda tvrdí, že zákonem, za jehož porušení by hrozilo vězení až jeden rok a pokuta 45.000 eur (1,2 milionu Kč), zamýšlí chránit příslušníky policejních sborů, kteří obzvlášť v on-line prostředí čelí výhrůžkám. Odpůrci se ale obávají, že opatření by mohlo postihnout novináře a další osoby, které policisty natáčejí nebo fotografují při práci.

Reakce veřejnosti se vystupňovaly po dvou incidentech z tohoto týdne. V pondělí policie vyklidila tábor migrantů v centru Paříže, přičemž některá francouzská média označila postup policistů na místě za brutální. Ve čtvrtek večer se na veřejnost dostaly záběry, jak tři policisté fyzicky napadli a častovali rasistickými urážkami hudebního producenta černé pleti, zatímco v oficiálním záznamu policisté střet popsali velmi odlišně. V obou případech sehrály obrazové záznamy velkou úlohu. Útok policistů prezident Emmanuel Macron označil za ostudu pro Francii.

Macronův předchůdce François Hollande vyzval k vyškrtnutí sporného článku ze zákona. "Pokud text zraňuje svědomí a rozděluje společnost, pokud hrozí vyprovokováním násilí, musí být stažen," uvedl exprezident na twitteru a zdůraznil, že policie musí postupovat podle zákonů a nepřijatelné chování musí být co nejpřísněji potrestáno.