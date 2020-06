Po celé Evropě se dál ruší omezení zavedená kvůli covidu-19

Atény/Řím/Londýn - V Anglii obnovují provoz uzavřené obchody, v Paříži už budou moci lidé posedávat i uvnitř restaurací a barů a většina Evropy se vrací k režimu volného mezinárodního pohybu osob. Dnešní den přináší na starém kontinentě další vlnu rušení restrikcí přijatých v boji proti koronaviru. K otvírání hranic ovšem přistupují jednotlivé vlády různě.

Omezení na hranicích pro cesty v rámci evropské zóny volného pohybu ruší většina zemí, mnohé ale běžný režim neobnovují stoprocentně. Opatrnější postup volí Rakousko nebo Dánsko, zatímco Česká republika bude nadále požadovat negativní test na koronavirus od lidí přicházejících z Portugalska, Švédska nebo Slezského vojvodství v Polsku. Španělsko pak s otevřením hranic pro evropské turisty ještě týden počká a na hranici s Portugalskem chce omezení zrušit až 1. července.

Řecko dnes oficiálně zahajuje turistickou sezonu, s čímž se kromě obnovení mezinárodního cestování pojí otevření sezónních ubytovacích zařízení a muzeí. Uvolňování karanténního režimu pokračuje také v Itálii, kde se po třech měsících mohou opět otevřít divadla a kina, ovšem zatím jen pro menší počet diváků.

V poslední fázi uvolňování jsou ode dneška tři čtvrtiny Španělska a Galicie se jako první ze španělských autonomních regionů už vrací do "normálního" režimu. V něm by celá země měla být od 21. června, kdy končí ve Španělsku nouzový stav zavedený kvůli koronaviru. I v Galicii ale musí lidé dál dodržovat bezpečnou vzdálenost a není-li to možné, musí nosit na veřejnosti roušky, nadále také nesmí volně cestovat do ostatních autonomních regionů Španělska.

Zrychlení procesu uvolňování v neděli večer oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron a umožnil tak i ve zbytku Francie obnovení běžného provozu v barech a restauracích. V Británii se tento posun čeká až příští měsíc, už dnes se ale mohou v Anglii znovu otevřít všechny obchody. V Severním Irsku to platí už od pátku, zatímco ve Skotsku a Walesu si ještě provozovatelé musí počkat.