Po celé ČR budou hygienici kontrolovat dodržování opatření proti šíření covidu

Praha - Po celém Česku budou dnes hygienici s policisty kontrolovat dodržování opatření, která byla přijata kvůli epidemii covidu-19. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová už dříve řekla, že v každém okrese bude v terénu jedna až dvě kontrolní skupiny. Další rozsáhlou kontrolní akci plánují hygienické stanice na tuto sobotu.

Hygienici by mohli kontrolovat například kavárny a restaurace. Hospodští a restauratéři musí od tohoto pondělka kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů. Lidé, kteří nejsou očkovaní ani do půl roku po prodělání nemoci, musí mít u sebe při návštěvě restaurace potvrzení o negativním testu, jinak by je personál neměl obsloužit.

Kontroly by se mohly zaměřit také třeba na vnitřní sportoviště, fitness centra či kulturní organizace. Také ve vnitřních sportovištích by totiž lidé měli prokázat bezinfekčnost a při skupinových lekcích dodržovat rozestupy.

Svrčinová už dříve řekla, že běžně hygienici s policisty udělají 1200 až 1500 kontrol za týden. Hygienici jsou podle ní často nevybíravým způsobem napadáni ze strany klientů i provozovatelů kontrolovaných zařízení.