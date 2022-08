Po bronzu na MS očekává Vadlejch ve finále ME duel hlavně s domácím favoritem

Mnichov - Po bronzu z mistrovství světa bude oštěpař Jakub Vadlejch v neděli útočit na další velkou medaili. Na evropském šampionátu v Mnichově očekává především duel s domácím favoritem Julianem Weberem, který za ním na světovém šampionátu v Eugene obsadil nepopulární čtvrtou příčku. Jejich souboj by mohl přinést velmi bouřlivou atmosféru, protože německé publikum své hvězdy při atletických soutěžích na Olympijském stadionu intenzivně podporuje.

Weber své kvality ukázal už v kvalifikaci, když jako jediný kromě Vadlejcha přehodil 80 metrů. "Má letos dva závody přes 89 metrů. Je to kluk, který může hodit daleko. V kvalifikaci mi ale říkal, že něco lehce cítí na zádech. Bude to velmi zajímavé, ale na druhou stranu vždycky někdo překvapí. Někdo hodí svůj osobní rekord, velký season best. Víťa (Veselý), to je velký závodník. Bude to velká bitva a těším se na ni už teď," uvažoval Vadlejch o možném vývoji nedělního finále.

Stejně jako jeho trenér Jan Železný dává Vadlejch největší váhu globálním akcím, tedy mistrovství světa a olympijským hrám. Na MS už letos uspěl a pak se musel naladit na kontinentální šampionát.

"Když ve finále mistrovství světa, na které cílí celý rok, člověk hodí přes 88 metrů, tak to z něj spadne. Mistrovství Evropy je ale taky major. Bohužel se to sešlo tak, že je to v jednom roce. Samozřejmě jsem lehce bolavější, ale myslím si, že stále mám na extrémně dlouhý hod, který může přijít ve finále. Určitě mám na to potrápit tady ty úplně nejlepší," řekl po vítězné kvalifikaci.

Při ní panovaly podmínky, které mu jako teplomilovi nevyhovují. "Kdo mě trošku zná, tak ví, že já jsem podle mě poprvé v životě házel v dlouhých elasťákách. To je co říct. Já zimu nemám rád. Déšť mi vadí míň než ta zima. Ale sektor i stadion krásný, lidi byli, i když je hnusné počasí a dopoledne," komentoval dnešní část soutěže. V neděli by se do Mnichova mělo vrátit teplo, má být kolem 25 stupňů a sucho.

V tomto počasí by měl aktuálně nejlepší český atlet Vadlejch bojovat o svou první evropskou medaili. V Berlíně 2018 ho o šanci na úspěch připravily zdravotní problémy. "Měl jsem měsíc po opichu páteře. Zpětně jsem si až říkal, že jsem možná neměl jezdit. Měsíc před mistrovstvím Evropy jsem odpočíval, snažil jsem se dostat do nějakého provozuschopného stavu. Na druhou stranu po začátku sezony, kdy jsem měl čtyři hody přes 88 metrů, nešlo nejet. To bych si zase nadával zpětně. I tak jsem byl osmý, což je v očích všech neúspěch, ale ti, co u mě byli nejblíž, vědí, že to byl zázrak," vzpomínal.

V této sezoně je jednatřicetiletý oštěpař zdravý, jako dlouho nebyl. "Poslední rok spolupracuju s fyzioterapeutem z Kladna, který se jmenuje Pavel Brynda. A ten pracuje trochu jinak než ostatní fyzioterapeuti a velice mi pomohl, moje tělo za ten rok omládlo," pochvaloval si. "Když je nějaké místo, většina fyzioteraputů léčí to místo, ale to je většinou důsledek něčeho daleko většího nebo jinde. On narovnává ty příčiny," doplnil.