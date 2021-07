Po bouřích už hladiny řek klesly, na třech místech platí povodňová bdělost

Praha - Po bouřích, které zasáhly Česko ve středu večer, už hladiny řek do dnešního rána většinou klesly. V zemi před 06:00 platil na třech místech stav bdělosti, což je nejnižší povodňový stupeň. Vyhlášen byl pro Cidlinu v Jičíně a Botič v Jesenici a v Průhonicích. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Týkalo se to Lužické Nisy v Proseči nad Nisou, Brziny v Hrachově nebo Úslavy v Prádle. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut, potom jejich hladiny rychle opadly.

Bouřky večer zaměstnaly hasiče, kteří měli v souvislosti s počasím nahlášeny stovky událostí. Zasahovali u polámaných stromů, čerpali vodu ze zaplavených sklepů a podjezdů. Evakuovat ale museli také dva dětské tábory u Nemojova. "Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat," uvedli na twitteru královéhradečtí hasiči. Autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném celkem 51 dětí a 13 dospělých. Tři děti byly utrpěly lehká zranění.

Dnes by podle ČHMÚ mělo být většinou oblačno, přes den se místy objeví přeháňky nebo bouřky, na horách budou četnější. Večer bude ubývat srážek i oblačnosti.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině byli ve středu večer a v noci na dnešek kvůli bouřkám u více než 40 událostí. Nejčastěji museli odstraňovat stromy a větve popadané na silnicích. Nejvíc událostí měli na Pelhřimovsku, nikomu se při nich nic nestalo, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Kromě popadaných stromů museli někde hasiči odčerpávat vodu. V Pelhřimově v Myslotínské ulici voda zatopila viadukt. Hasiči odtud museli pomoci několika uvízlým autům a pročistit propustek pod viaduktem. "Všechny události, u kterých jsme v souvislosti s počasím zasahovali, se obešly bez zranění osob," uvedla Musilová.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině většinou oblačno. Během dne mohou být místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou do 24 stupňů Celsia.