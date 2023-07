Po beachvolejbalové epizodě se Havelková vrací do haly, je v reprezentaci

Praha - Helena Havelková se po ukončení beachvolejbalové spolupráce s Markétou Nausch Slukovou vrací k šestkovému volejbalu. Připojila se k reprezentaci, která se dnes začala v Táboře připravovat na srpnové mistrovství Evropy. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

Elitní česká smečařka Havelková se loni na jaře rozhodla, že zkusí štěstí v plážovém volejbalu, aby měla šanci na účast na olympijských hrách. V srpnu 2022 začala trénovat s Nausch Slukovou, která se vracela po porodu. Nedokázaly se však prosadit a jejich spolupráce na začátku července skončila. Havelková se na písku trápila a už nechtěla pokračovat.

Pak ji oslovil reprezentační trenér Jannis Athanasopulos a získal ji do týmu. "Mluvil jsem s Helenou poté, co oznámila svůj konec v beachvolejbalu. V naší konverzaci jsem cítil, že má velkou chuť a hlad po návratu ke klasickému volejbalu a zároveň chce pomoci reprezentačnímu týmu. Bude potřebovat nějaký čas na adaptaci, ale bezpochyby má dostatek zkušeností, aby se dostala na svůj level a mohla reprezentaci pomoct," uvedl v tiskové zprávě. Havelková v minulosti patřila k oporám národního týmu, byla i kapitánkou. Tou je nyní jiná smečařka Michaela Mlejnková.

Trenér Athanasopulos už má k dispozici první nahrávačku Kateřinu Valkovou, která vynechala závěr Evropské ligy kvůli zranění. První týden se naopak bude muset obejít bez šesti hráček, které se v Brně zúčastní kvalifikace o postup na ME do 22 let.

Po evropském šampionátu čeká české volejbalistky na podzim olympijská kvalifikace. Stejný program bude mít i mužská reprezentace, kterou před klíčovým obdobím sezony posílili univerzál Jan Hadrava, blokař Lukáš Trojanowicz a smečaři Jan Galabov a Donovan Džavoronok.

Ani kouč mužů Jiří Novák nebude mít na začátku přípravy k dispozici kompletní kádr. "Jiří Benda, Šimon Bryknar a Jakub Klajmon byli z týmu uvolněni pro kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy hráčů do 22 let," uvedl manažer reprezentací Miloslav Javůrek.