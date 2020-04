Po 40 letech znovu vychází album Olympiku Prázdniny na Zemi...?

Praha - Po čtyřech desítkách let vychází v těchto dnech v reedici album s ekologickou tématikou skupiny Olympic Prázdniny na Zemi...? Remastrované LP, CD a digitální verze je v e-shopech s hudbou k dispozici s deseti koncertními bonusy navíc. Rekonstruovaný obal z nalezených původních diapozitivů fotografa Alana Pajera doplňuje bohatá dokumentace. ČTK o tom dnes informoval Lukáš Kadeřábek z vydavatelství Supraphon.

"Album vzniklo v době, kdy Olympic byla v podstatě popová skupina s repertoárem, který by žádná rocková grupa nehrála ani omylem. Sedmdesátá léta s námi prostě zatočila. V roce 1979 jsem se ale opět skamarádil se Zdeňkem Rytířem, a jak jsme tak kuli plány, co dál, on na mě vystřelil větu, že už nechce psát jednotlivé písně, ale že chce udělat jedno celé album, jako projekt, tedy desku, koncertní provedení a televizní zpracování. Rytíř mi dal devět témat - říkali jsme z legrace, že Beethoven napsal taky jen devět symfonií - a já jsem je opatřil hudbou," uvedl frontman Olympiku Petr Janda.

Janda měl při skládání k dispozici elektrickou kytaru, mikrofon, dva syntetizátory, krabici, do které kopal, a kazetový magnetofon. "Na tento "skladatelský stroj" jsem to celé složil. Hrálo to asi šíleně, ale bylo z toho cítit něco mimořádného, všichni byli nadšeni," vzpomínal sedmasedmdesátiletý skladatel a kytarista Janda, který v současné době omezeného hraní nabízí fanouškům pravidelné on-line koncerty.

S úspěchem se setkalo i koncertní provedení projektu Prázdniny na Zemi...?, který byl v tehdejších podmínkách unikátním. Koncertní premiéra se uskutečnila 13. května 1979 v Hudebním divadle Karlín. "Scénu jsme si stavěli sami, technika nám to odmítla dělat. Jednou si Milan Broum ošklivě přiskřípnul prst do těch trubek. Hráli jsme Prázdniny v druhé polovině programu. Když šla opona nahoru, tak na jevišti nebylo nic, jen jeden stojan s mým mikrofonem. Pak se to postupně začalo otevírat. Na konci se opakovala stále stejná melodie, a v jednom momentě jsme přestali hrát a vše zhaslo. Když se rozsvítilo, my jsme stáli na forbíně a čekali na potlesk. Publikum bylo ohromeno," popsal Janda koncerty, které Olympic odehrál ve složení Janda (kytara, zpěv), Miroslav Berka (klávesy), Milan Broum (basová kytara) a Petr Hejduk (bicí).

Prázdniny na Zemi...? je šesté řadové album skupiny a první část trilogie, na kterou volně navazují alba Ulice z roku 1981 a Laboratoř z roku 1984. Autorem hudby a aranží je Janda, texty napsal Zdeněk Rytíř. Olympic debutoval v roce 1968 albem Želva, které je první českou beatovou dlouhohrající deskou.