Po 37 letech se na festival v Cannes vrátí se svým filmem režisér Scorsese

Paříž - Americký režisér Martin Scorsese se letos vrátí se svým snímkem Killers of the Flower Moon na filmový festival v Cannes. Scorsese naposledy uvedl na známé přehlídce na francouzské riviéře film v roce 1986, uvedli dnes organizátoři přehlídky. Ve snímku, jehož producentem jsou Apple Studios, hrají v hlavní roli američtí herci Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, píše agentura AFP.

V roce 1986 získal Scorsese za film Po zavírací době cenu za nejlepší režii. O deset let dříve porota festivalu udělila hlavní cenu, Zlatou palmu, Scorseseho dramatu Taxikář. "Martin Scorsese zasvětil svůj život sedmému umění a festival v Cannes ho v tom v mnoha okamžicích doprovázel," stojí v prohlášení pořadatelů. V roce 1998 americký režisér předsedal festivalové porotě, která udělila Zlatou palmu filmu řeckého režiséra Thea Angelopoulose Věčnost a den.

Kriminální drama Killers of the Flower Moon se odehrává v Oklahomě ve 20. letech minulého století. Tamní domorodá komunita Osageů čelí sérii vražedných útoků poté, co zbohatla díky těžbě ropy na svém území.

Festival v Cannes letos potrvá od 16. do 27. května. V čele poroty usedne švédský režisér Ruben Östlund, jehož filmy Čtverec a Trojúhelník smutku dostaly v Cannes v letech 2017 a 2022 Zlatou palmu.