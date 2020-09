Po 177 letech se U Fleků roztočí světlé, pivovar vábí Čechy

Praha - V pražském pivovaru U Fleků se dnes odpoledne po 177 letech roztočí světlé pivo. Od roku 1843 se v něm čepovala pouze "klasická" tmavá třináctka. Nyní půjde zatím o limitovanou várku 6000 litrů, tedy 12.000 piv, pokud se ale osvědčí, mohl by zůstat světlý ležák na čepu stále, řekl ČTK v rozhovoru sládek pivovaru Michael Adamík. Na čepu ale stále zůstane i klasické tmavé.

Novinkou chce pivovar nyní u příležitosti Dnů českého piva nalákat více hostů. Restaurace a pivovar jsou v centru Prahy, které nyní kvůli chybějícím cizincům zeje prázdnotou. Právě zahraniční cestovatelé byli v uplynulých letech nejčastější klientelou pivovaru. Ten nyní vyrábí 15 procent obvyklého objemu piva, v důsledku čehož propustí 50 procent personálu. Cenu za jedno pivo snížil z 69 na 59 korun.

Koronavirová pandemie je podle Adamíka pro restauraci obrovský problém. Sládek, který v pivovaru pracuje pět let, se snaží novinkou dostat do Křemencové ulice více českých zákazníků. Ti podle něj v minulosti právě kvůli přetlaku turistů nechtěli do restaurace chodit. "Češi sem nechtěli chodit, protože se tady necítili dobře, protože se tady nemluvilo česky," dodal.

Dnes v 17:00 narážený světlý ležák je oproti klasickému "flekovskému" chudší o dva ze čtyř sladů. Kromě karamelového a tmavého praženého sladu v něm zbyl plzeňský a mnichovský. Použitý chmel je poloraný žatecký červeňák, kterého je více než v tmavém pivu. "Díky tomu je větší hořkost v těle piva, do várky je také dávaný jiným způsobem," dodal Adamík. Pivo má zhruba 38 jednotek hořkosti, což se podle něj blíží Plzeňskému Prazdroji. "Má příjemný říz. Já to mám zatím tak, že na něj chodím každý den, vypiju si pivo a musím si dát další," popisuje Sládek.

Do budoucna kvůli úbytku hostů bude pivovar distribuovat své výrobky i mimo pražské centrum. Po začátku pandemie začal díky spolupráci s pivovarem Matuška rozvážet své lahvované pivo. To má dvouměsíční trvanlivost díky stáčečce, kterou si podnik pořídil již loni, když se ještě o koronaviru ve světě prakticky nevědělo. Nyní jedná o distribuci také sudového piva.

V ČR se vyrobí zhruba dvě až 2,5 procenta piva v minipivovarech. Dočasně zavřelo nebo výrazně omezilo výrobu zhruba 20 minipivovarů, majitelskou strukturu pak změnilo od nástupu pandemie koronaviru zhruba 30 těchto podniků, sdělil ČTK v tomto týdnu prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Zatím se tak nepotvrdil jeho jarní odhad, podle kterého mělo změnit majitele nebo zavřít 40 procent z českých malých pivních producentů. V ČR bylo před příchodem pandemie kolem 500 minipivovarů. Krize ale podle něj teprve přichází.

České pivovary si i letos podobně jako v minulých letech připravily na Dny českého piva speciály, které nabídnou tisícovky restaurací. Kvůli koronaviru se ale omezily prohlídky pivovarů a debaty se sládky, sdělila nedávno ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Speciálů se také nevyrobí tolik jako v minulosti, protože pivovary se obávaly navaření většího množství zvláštních piv, protože bylo možné, že je stát zavře. Zapojených pivovarů je také méně. Slavnosti piva budou trvají od středy 23. září do konce měsíce.