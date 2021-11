Praha - Po 15. listopadu by mohlo skončit lokální testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem na 100.000 obyvatel týdně. Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice, a používaly by se pouze PCR testy. Vyplývá to z informací ČTK z dnešního jednání centrálního řídícího týmu.

Ve školách se děti na covid-19 testovaly toto pondělí v osmi okresech. Příští pondělí se testování zopakuje a rozšíří o dalších 23 okresů, poslední kolo lokálního testování by se mělo konat 15. listopadu. Poté by se podle informací ČTK testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice například na základě toho, zda měl někdo ze žáků či zaměstnanců pozitivní test na covid. Testování by pak bylo výhradně metodou PCR, která je přesnější než antigenní testy, které se většinou ve školách používají. Centrální řídící tým by měl tento návrh znovu probírat ve čtvrtek.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli výběru okresů, v kterých se testuje, čelilo kritice. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by mělo o zařazení okresů ministerstvo zdravotnictví rozhodovat podle predikcí vývoje epidemie, nikoli podle týden starých dat o počtu nakažených.