Po 13 letech se na olympiádu vrací česká lukostřelba i jméno Horáčková

Tokio - Po třinácti letech má na olympijských hrách znovu zastoupení česká lukostřelba. V Tokiu bude startovat Marie Horáčková, která tak naváže na svoji zesnulou matku Barboru, účastnici her v Pekingu 2008.

Třiadvacetiletá Horáčková se do akce dostane už v pátek, ještě před slavnostním zahájením her ji čeká rozřazovací kolo. Po 72 šípech vystřelených na terč v sedmdesátimetrové vzdálenosti se podle pořadí určí 32 dvojic prvního kola vyřazovací soutěže. To je pak na programu od úterý do čtvrtka 29. července.

Dvojice spolu budou soupeřit v setech na tři střely. Za vítězný set jsou dva body, za remízu jeden a k postupu je třeba nasbírat šest bodů. "V dnešní době se výkony všech posunuly na takovou úroveň, že je jedno, jestli jde první proti poslednímu. Když nehrají roli žádné vnější vlivy jako povětrnostní podmínky, je to fakt o tom, kdo je silnější v hlavě a kdo má víc nadrilováno,“ řekla Horáčková deníku Sport.

Členka klubu LK Arcus Plzeň by se ráda dostala mezi nejlepších 16 lukostřelkyň. "Moje přání je projít dvě eliminační kola a vydržet až do finálového dne," dodala. Její maminka Barbora v Pekingu vypadla v 1. kole, stejně jako další český reprezentant Martin Bulíř. Nejlepším československým výsledkem je čtvrté místo Zdeňky Padevětové-Rouskové z Moskvy 1980.

Před pěti lety v Riu vyhráli všechny čtyři olympijské soutěže jihokorejští lukostřelci. V Tokiu se bude bojovat o pět sad medailí, do programu přibyla soutěž smíšených družstev.