Po 11 dnech bojů Izraele s Hamásem začal platit klid zbraní

Jeruzalém/Gaza - Boje mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v noci na dnešek utichly v návaznosti na čtvrteční ohlášení klidu zbraní, který má po 11 dnech ukončit nejhorší eskalaci konfliktu od poslední války v roce 2014. V Pásmu Gazy podle světových zpravodajských agentur vypukly pouliční oslavy, ačkoli nebylo jasné, jak dlouho příměří vydrží. Brzkou cestu na Blízký východ ohlásil Americký ministr zahraničí Antony Blinken, zatímco Hamás varoval, že má stále "ruce na spouštích".

Palestinské raketové útoky na Izrael podle agentury Reuters pokračovaly i těsně před očekávaným začátkem platnosti klidu zbraní, zatímco Izrael provedl ještě nejméně jeden nálet. Po 02:00 místního času (01:00 SELČ), což byl čas nástupu příměří uváděný Hamásem a několika médii včetně televize Al-Džazíra, už ale bombardování ani odpalování raket hlášeny nebyly.

"Jaká úleva! Škaredé zvuky války konečně ustaly," napsal na twitter Matthias Schmale, který v Gaze řídí sekci Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Na izraelské radiostanice se zase po dnech nepřetržitého zpravodajství vrátila popová hudba či tradiční písně.

V ulicích Gazy s druhou hodinou ranní vypukly oslavy, při nichž někteří lidé provolávali "Alláhu akbar" (arabsky Bůh je veliký), mnozí podle agentury AP pálili ze zbraní do vzduchu. Hlavní ulice zaplnila auta, řidiči troubili a pasažéři mávali vlajkami z oken. Z ampliónů mešit zaznívala slova o vítězství odboje nad okupací, uvádí Reuters.

Izraelské bombardování v minulých dnech v Gaze způsobilo obrovské škody, přičemž místní zdravotničtí činitelé hlásí 232 mrtvých a dalších přes 1900 zraněných. Raketové útoky palestinských radikálů si v Izraeli vyžádaly 12 obětí a ochromily život v židovském státě. Podle AP poslední kolo bojů, které začalo 10. května, skončilo stejně jako ta předchozí bez větších výsledků pro jednu či druhou stranu.

Zástupci Hamásu hovoří o vítězství, zatímco čelí dopadům posledních dní na území, které už předtím trápila chudoba a nezaměstnanost. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zase schválení příměří oznámila s tím, že dosáhla "v operaci významných úspěchů, z nichž některé jsou bezprecedentní". Prakticky okamžitě ale začal Netanjahu sklízet kritiku za to, že bojovou operaci údajně zastavil příliš brzo.

Lidé na obou stranách mezitím nervózně sledovali, co nový zvrat v konfliktu přinese, uvedl deník The New York Times. "Dějiny izraelsko-palestinských bojů jsou plné dohod, které nedokázaly vyřešit základní neshody," píše list.

"Je pravda, že bitva dnes končí, ale Netanjahu a celý svět by měli vědět, že naše ruce jsou na spouštích a že budeme dál rozšiřovat schopnosti tohoto odboje," uvedl jeden z lídrů politické větve Hamásu. Obě strany avizovaly, že jsou připravené odpovědět na jakékoli porušení nového příměří. Egypt, který dohodu zprostředkoval, ohlásil vyslání dvou delegací, které budou dohlížet na její dodržování.

Diplomatického snažení se účastnily také Spojené státy a šéf americké diplomacie Blinken ohlásil, že v nejbližších dnech sám do regionu zavítá. Na twitteru uvedl, že se těší na setkání s izraelským ministrem zahraničí Gabim Aškenazim a s "dalšími izraelskými, palestinskými a regionálními lídry".

K vývoji se vyjádřil také Blinkenův britský protějšek Dominic Raab, který vyzval všechny strany, aby se zasadily o trvalost klidu zbraní. Vyjádření Izraele a Hamásu naznačují nesoulad v přístupech k novému příměří. Úřad izraelského premiéra mluvil o prosté výměně "klidu za klid" bez dalších podmínek. Představitelé Hamásu ovšem vznáší požadavky týkající se jeruzalémské mešity Al-Aksá a východního Jeruzaléma. Střety Palestinců s izraelskou policií u uvedené mešity byly jedním ze spouštěčů vlny raketových útoků Hamásu.