Po 10 měsících si máme stoprocentně o čem povídat, řekl Vaclík

Praha - Po jedné z nejúspěšnějších sezon v kariéře ozdobené postupem na Euro s českou fotbalovou reprezentací, 100. vychytanou ligovou nulou a triumfem v Evropské lize se Sevillou je brankář Tomáš Vaclík připraven na další náročný ročník. Ostravský rodák má radost, že se po téměř deseti měsících sešel s národním týmem, s nímž v pátek na Slovensku načne druhý ročník Ligy národů.

"Bylo to dlouhé, protože samozřejmě nevidět se takhle dlouho s kluky je divné, nezvyklé. Jsem rád, že tady zase můžu být v české partě a popovídat si česky. Za těch deset měsíců máme každý spoustu zážitků. Máme si stoprocentně o čem povídat," řekl Vaclík v nahrávce pro média.

Před soubojem se Slováky se cítí dobře. "Po konci La Ligy jsme měli týden volno, tak jsem toho chvilku využil a trochu si odpočinul. Po finále Evropské ligy jsem měl deset dní, tak věřím, že jsem načerpal nějaké síly a dokážu se dobře připravit na následující rok, protože bude zase dlouhý. Pokud půjde všechno dobře, zastaví se to až po mistrovství Evropy," uvedl jednatřicetiletý Vaclík.

V reprezentaci působí jako jednička, ale soutěžní duel naposledy chytal počátkem července. Poté se zranil a i když se včas uzdravil, dohrávku Evropské ligy dochytal Maročan Jasín Bunú. Konkurenci v národním týmu v osobě Ondřeje Koláře z mistrovské Slavie ale Vaclík neřeší.

"Nechytal jsem chvilku, takže uvidíme, jak to mají tady trenéři vymyšlené. Uvidíme, až začne potom nová sezona, jak se to bude celé vyvíjet. Těžko se k tomu zatím nějak vyjadřovat," prohlásil bývalý gólman Vítkovic, Žižkova, Sparty a Basileje.

Skupinu Ligy národů, v níž jsou i Skotsko a Izrael, načnou Češi proti Slovákům. Souboje s nimi považuje Vaclík stále za specifické. "Jen je velká škoda, že se to bude hrát bez lidí, protože tomu zápasu by to zase přidalo na větší atraktivitě. Derby se Slováky jsem zažil už čtyřikrát, takže už všichni víme, do čeho jdeme a co od toho můžeme očekávat," konstatoval Vaclík.

O přednostech mužstva, které vede český trenér Pavel Hapal, má jasno. "Hráči jsou velice šikovní dopředu a hrají hezký kombinační fotbal. Snaží se hrát hodně prostředkem a hodně střílí z dálky. V tom je nebezpečný hlavně Juraj Kucka, který to tady dokazoval i v Česku a potom na zahraničních angažmá. Nechtěl bych vypichovat jenom někoho, protože se to potom vymstí," řekl Vaclík.

Za sebou má životní rok. "Myslím si, že na klubové úrovni určitě a i s reprezentací jsme postoupili na Euro, takže kromě zranění na konci ta sezona byla dobrá. Budu ji považovat za jednu z nejúspěšnějších," uvedl vítěz Zlatého míče pro nejlepšího českého fotbalistu za sezonu 2018/19.

Minulý ročník navíc okořenil vstupem do Klubu ligových brankářů díky 100. vychytané nule v nejvyšších soutěžích. Stal se 23. členem prestižního klubu určeného pro české a československé brankáře. "Cením si toho hodně, protože nikdy mě nenapadlo, že bych tu stovku mohl někdy udělat. Jsem rád, že to mám za sebou a můžu být ve společnosti velkých jmen české brankářské školy," prohlásil Vaclík.