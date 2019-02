Praha - Probační a mediační služba (PMS) loni poskytla pomoc 9360 obětem trestných činů, což je nejvíce za uplynulé tři roky. V téměř 95 procentech šlo o pomoc dospělému, z toho v pěti procentech seniorovi, v ostatních případech o pomoc dětem a mladistvým. Od roku 2013, od kdy se vedou oficiální statistiky, PMS pracovala s 35.000 oběťmi. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé PMS. Na dnešek připadá evropský den obětí.

Nikdo se nemůže připravit na to, že se stane obětí trestného činu, uvedla dnes ředitelka PMS Andrea Matoušková. Může se to podle ní stát každému a je zapotřebí, aby široká veřejnost i lidé, kteří se stanou oběťmi, byli informováni o svých právech. Z toho důvodu se na konferenci rozhodla promluvit i paní Alice, která se stala obětí psychického a fyzického týrání a dostalo se jí pomoci od PMS. Zdůraznila, že je důležité, aby se oběti měly komu svěřit a vyhledaly pomoc. Sama si prý uvědomila, kolik lidí čelí podobné situaci, až když to potkalo ji samotnou.

Probační a mediační služba je státní instituce, které bezplatnou pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. Poškozeným poskytuje odborné rady například ohledně toho, jak se domoci náhrady škody nebo jim nabízí zprostředkování mimosoudního jednání s pachatelem. Doprovází je k soudům či na úřady a může je zkontaktovat s advokáty, kteří nabízejí poradenství zdarma. Vedle probační služby pečují o poškozené také neziskové organizace. Bezplatná pomoc PMS je dostupná v 74 středicích a 55 poradnách.

Počet obětí, kterým PMS loni pomohla, se meziročně zvýšil o více než 1000. Nárůst PMS připisuje lepšímu šíření osvěty o právech obětí. Pomoc v poradnách z asi dvou třetin vyhledávaly ženy. Asi ve třetině případů šlo o oběti majetkové kriminality a ve čtvrtině o oběti násilné trestné činnosti.