Plzni ztratila postup a v Evropské lize končí

Plzeň - Fotbalisté Plzně vypadli z Evropské ligy. V odvetě 3. předkola doma sice porazili Antverpy 2:1 po prodloužení, ale belgický tým postoupil díky úvodní výhře 1:0 a většímu počtu vstřelených branek na soupeřově hřišti.

V 81. minutě Michael Krmenčík vyrovnal stav dvojutkání a v 97. minutě reprezentační útočník skóroval podruhé. Antverpy ale i bez vyloučeného Abdoulayeho Secka dokázaly snížit, ve 113. minutě je poslal do závěrečného čtvrtého předkola střídající Dieumerci Mbokani.

Čeští vicemistři měli velkou převahu a vedle dvou gólů také dvakrát trefili břevno a nevyužili další šance. Svěřenci Pavla Vrby budou chybět v základní skupině evropských pohárů teprve podruhé za posledních devět let.

V základní sestavě Plzně překvapivě nastoupil pravý obránce Havel, který odsunul na lavičku Řezníka. Oproti prvnímu duelu v Belgii od začátku za Viktorii hráli i záložníci Hořava s Kayambou.

Antverpy zahrozily už v první minutě, ale Refaelov z úhlu přestřelil. Plzeňští se v úvodu moc neprosazovali. V jedné z větších šancí neuspěl Kopic a v rozhodující chvíli trefil obránce. Ve 21. minutě hostující brankář Bolat neudržel Kayambův centr, jenže Krmenčík, Havel ani Hořava nedokázali přesně zakončit.

Domácí po půlhodině hry začali mít převahu a sevřeli Antverpy v jejich pokutovém území. Ve 34. minutě byl blízko vedoucí brance Limberský, který po Hrošovského standardce z voleje napálil břevno. Kopicův gól poté neplatil kvůli ofsajdu.

V druhém poločase jako první vystřelili hosté, ale Harounův pokus si pohlídal Hruška. Jeho protějšek Bolat ve 49. minutě výrazně podržel Antverpy, když vytáhl Krmenčíkovu střelu. Za šest minut Hrošovský z další standardní situace našel v šestnáctce volného Havla, který zblízka opět trefil břevno.

Plzeň pokračovala v nebývalém střeleckém trápení, Kalvach v ideální pozici vypálil nad branku a Kayamba po samostatném úniku zamířil obloučkem jen do boční sítě. Domácí v 79. minutě zachránil Hruška, který zlikvidoval Mbokaniho samostatný únik.

Za dvě minuty se Západočeši dočkali gólu. Útočník Chorý krátce po příchodu na hřiště ve vzdušném souboji přetlačil Bolata, Havel už hlavičkoval do odryté branky a Krmenčík ještě míč dorazil za čáru. Plzeňští skórovali poprvé po 462 minutách.

Na začátku prodloužení měla Plzeň další velkou šanci, Hrošovský ale po Chorého přistrčení minul branku a Chorý o chvíli později hlavičkoval nad břevno. Domácí obrovskou převahu přece jenom zužitkovali ke druhé brance. Po velkém závaru Chorý vrátil míč před branku a volný Krmenčík v 97. minutě hlavou nezaváhal.

Krátce poté Antverpám ještě víc zkomplikoval situaci obránce Seck, jenž byl vyloučen za dvě žluté karty v rychlém sledu. Plzeňští ale přesilovku nevyužili a několika chybami nabídli soupeři snížení. Antverpy vstřelily branku ve 113. minutě. Po Refaelově přímém kopu balon propadl k volnému Mbokanimu a ten snadno zakončil. V závěru prodloužení už zaskočení domácí odpověď nenašli a poprvé od roku 2014 je čeká podzim bez pohárů.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Strašně nás to mrzí. Byl to úplně jiný zápas než o víkendu, nemáme se za co stydět. Vystřelili jsme asi pětadvacetkrát, což je úžasné číslo. Pokud nastřelíme dvě břevna a nedáme gól, pokud za stavu 2:0 nedáme gól z brejku čtyři na dva, tak jsou to momenty, které nás teď hrozně bolí. Za dnešek hráčům poděkuju, odvedli úžasný výkon. Pokud budeme takhle pokračovat, o Plzeň se nebojím."

László Bölöni (trenér Antverp): "Byl to velmi těžký zápas z psychologického pohledu. Byli jsme si vědomi, že jsme z Bruselu neměli příliš velký náskok. Musím uznat, že jsme měli štěstí. Soupeř měl většinu zápasu navrch, branka v závěrečných minutách byla pro nás úžasná. Hráči ukázali vůli. Snažili jsme se bojovat až do samotného konce. I když jsme zůstali v deseti, tak jsme to vydrželi. Situace nebyla jednoduchá, hráči byli na správných pozicích a dotlačili to tam. V Plzni jsem se vždy cítil skvěle, český fotbal mám rád. Měl jsem tři roky možnost trénovat Petra Čecha a byl to nejlepší brankář na světě."

Patrik Hrošovský (záložník Plzně): "Bylo by lepší, kdybych se loučil postupem. Bohužel to nevyšlo. Myslím, že zápas byl dobrý, i pro lidi. Je obrovská škoda, že si necháme dát v prodloužení gól ze standardky. Měli jsme víc šancí než jen na dva góly. Bohužel jsme dali jen dva a v těchto zápasech je to takové, že soupeři stačí jeden na to, aby postoupil."

Zdroj: ČT sport.