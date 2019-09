Plzeňští spoluhráči nemohli uvěřit, že je Kalvach v reprezentaci

Praha - Záložník Lukáš Kalvach byl překvapený, že ho trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal k nadcházejícím zápasům evropské kvalifikace v Kosovu a Černé Hoře. Uvěřit tomu nemohli ani jeho tři plzeňští spoluhráči v národním týmu Jan Kopic, Michael Krmenčík a Jakub Brabec.

"Přišli za mnou na pokoj a nemohli tomu moc uvěřit. Ale mysleli to ve srandě, dělají si ze mě takhle legraci. Je to jen mezi námi," řekl Kalvach novinářům s úsměvem na srazu národního týmu v Praze.

Premiérovou pozvánku si vysloužil dobrými výkony v Plzni, kam zamířil před začátkem sezony z Olomouce. "Byl jsem celkem překvapený. Věděl jsem, že jsem mezi náhradníky, ale nějak jsem neočekával, že bych mohl být nominovaný. Dozvěděl jsem se to včera před obědem, kdy mi volal trenér. Hodně to pro mě znamená, reprezentovat je asi nejvíc, co jde. Je to další stupeň v mé kariéře," prohlásil Kalvach.

"Určitě tomu ten přestup do Viktorky hodně pomohl, jsem víc na očích. Hlavně jsem také začal hrát a celkově se nám některé zápasy podařily. To hrálo hlavní roli, že tu jsem," konstatoval Kalvach.

Když mířil na první sraz reprezentačního A-týmu, nervozitu necítil. "Chci si to užít. Spíš jsem byl jen nervózní, abych to stihnul. Abych neskončil někde v koloně nebo něco. Trefil jsem dobře," smál se Kalvach.

Těší ho, že se v Plzni rychle zabydlel v základní sestavě. "Nastoupil jsem do přípravy a potom mi i trošku pomohlo, že odešel Patrik Hrošovský. Převzal jsem větší roli, než když jsem hrál s ním. Teď to musím potvrzovat, abych tady na reprezentaci nebyl naposledy," uvedl Kalvach.

K úplné spokojenosti mu chybí jen větší produktivita, zatím dal za Plzeň jeden gól. "Mám teď víc možností se vysouvat dopředu, chtěl bych určitě mít lepší čísla," poznamenal Kalvach.

Pozvánka do reprezentace je pro něj částečnou náplastí za vyřazení Plzně v kvalifikaci evropských pohárů. "Asi jo. Bohužel jsme v předkole Ligy mistrů dostali Olympiakos, který byl hrozně těžký a postoupil až do skupiny. Antverpy jsme potom v Evropské lize měli doma na lopatě. Cítili jsme, že Antverpy byly na to, abychom přes ně postoupili. Teď už je to za námi a máme jednoznačný cíl vyhrát ligu," řekl Kalvach.

První start v reprezentačním "áčku" si může připsat na Balkáně. Národní tým čekají zápasy v Kosovu a Černé Hoře. "Asi bude hodně podobná atmosféra, jakou jsme zažili s Plzní v Pireu. Bývá hodně bouřlivá. Ze začátku to člověk vnímá, je to něco jiného než v české lize. Ale když zápas začne, už se soustředím jen na sebe. Myslím, že to zvládneme," dodal Kalvach.