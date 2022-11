Plzeňští radní i zastupitelé zatím odmítli zdražení tepla o desítky procent

Plzeň - Plzeňští radní a zastupitelé zatím nesouhlasí se zdražením tepla o desítky procent. Pozvánku na valnou hromadu Plzeňské teplárenské (PT) 12. prosince, jejímž hlavním bodem bude zvýšení cen, zaslala firma radnici v polovině listopadu. Minulé vedení města před komunálními volbami uvedlo, že Plzeň od ledna teplo nezdraží. Podle PT, kterou vlastní ze 65 procent město a zbytek skupina EPH, to bylo ale vázané na tři externí podmínky, které se nenaplnily. Město zřídí pracovní skupinu, která analýzu zdražení od PT posoudí a bude ještě jednat s EPH o stagnaci cen nebo o co nejmenším růstu. Vyplynulo to dnes z jednání zastupitelů, kteří o tomto bodě diskutovali několik hodin.

Případné zdražení tepla budou zastupitelé projednávat 12. prosince od 08:00, zástupce vedení města pak stanovisko radnice přednese na valné hromadě teplárny, která začne o dvě hodiny později. Podle akcionářské smlouvy, kterou odhlasovala radnice před fúzí s EPH v prosinci 2017, musí oba akcionáři hlasovat pro zvýšení cen tepla, pokud bude prokazatelně vyvoláno vyššími náklady. V opačném případě riskují, že budou odpovědni za škodu, která by vznikla například ušlou dividendou, omezením investic a dalším. PT dodává teplo teplo 163.000 ze 180.000 obyvatel města.

"Podmínky pro nezdražování byly dány tím, že budou zachovány stávající podpory teplárenství, že bude vydán takzvaný transformační zákon na refundaci povolenek na CO2 na teplo a že nebudou zavedeny nové daně a poplatky teplárnám. Za dva měsíce jsme vyhodnotili, že všechny podmínky nebyly splněny," řekl generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek. Podpora kogenerační výroby tepla a podpora spoluspalování biomasy s uhlím byly zrušeny a nebyl notifikován transformační zákon. "Navíc přibyla daň z nadměrných zisků a daň z nadstropové elektřiny (zdanění prodejů za vyšší ceny)," řekl. Vinou těchto parametrů by byl podle něj prodej tepla za současnou cenu (598 Kč/GJ s DPH) silně ztrátový. "Představenstvo to vyhodnotilo jako vážnou situaci a svolali jsme valnou hromadu, která by měla rozhodnout, jak se k tomu postavit a jak ošetřit péči řádného hospodáře člena představenstva," uvedl. Firma zaslala městu předběžná a důvěrná data.

Šéf opozičního zastupitelského klubu Spolu David Šlouf (ODS) se ohradil proti tomu, že materiál o zdražení, a to o 49 nebo o 59 procent, dostali zastupitelé na stůl až dnes, přitom PT ho zaslala už 16. listopadu. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) ho město dostalo od šéfa představenstva PT Romana Jurečka, místopředsedy krajské ODS. Uvádí se v něm, že v případě nezvýšení cen tepla pro Plzeňany hrozí firmě újma několik set milionů korun. Primátor také uvedl, že tím, že ODS s TOP 09 oznámily 30. srpna, že se teplo nebude zdražovat, uvedly občany v omyl.

"Sami nevíte, jestli zdražit, nebo nezdražit. Dáte nám neúplnou tabulku a tlačíte nás k trestní odpovědnosti," řekl Šlouf. "Znamená to, že když nedražíme teplo, tak půjde teplárna do konkurzu. Nevím, jaká bude EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy), když schválíme tuto nebo jinou variantu. Zatím nevidím důvod, proč by to zdražení mělo být. Snad dostaneme v prosinci kvalitnější podklady. Jediná čísla, které město teď má, je padesátiprocentní nebo šedesátiprocentní zdražení," uvedl zastupitel Petr Suchý (TOP 09). Navíc ztrátu z tepla by podle něj mohl dotovat prodej elektřiny z PT.

Vedení města uvedlo, že podklady pro zdražení nejsou dostatečné a chce ještě jednat s druhý akcionářem o tom, aby teplo zdražilo méně nebo vůbec. Už ve středu to primátor sdělil v Praze vedení EPH, s nímž se neshodl. Dodal, že argumenty PT posoudí čtyřčlenná pracovní skupina s jedním zástupcem opozice, která bude také do valné hromady jednat s EPH.

V sedmičlenném představenstvu PT má EPH čtyři členy a tři zástupci jsou nominováni městem. Představenstvo může rozhodnout o zvýšení ceny do pěti procent, větší nárůst musí schvalovat valná hromada teplárny.

Koalici v Plzni tvoří ANO, STAN, Piráti a Pro Plzeň, v opozici jsou ODS, TOP 09, KDU-ČSL, které kandidovaly v koalici SPOLU. V opozici je také SPD.