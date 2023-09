Plzeňští policisté hledají vandaly, kteří v sobotu urazili hlavu soše Hurvínka

Plzeň - Policisté pátrají po vandalech, kteří v sobotu v noci urazili hlavu soše Hurvínka na centrálním plzeňském náměstí Republiky. Škoda zatím nebyla vyčíslena, policisté věc prověřují jako výtržnictví a vyhodnocují mimo jiné kamerový záznam, který mají k dispozici. Pachatel nebo pachatelé se mezitím mohou sami přihlásit na obvodním oddělení Plzeň střed, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Dagmar Brožová.

V sobotu asi hodinu před půlnocí vyjela hlídka policistů prověřit oznámení o poškození sochy Hurvínka. Policisté zjistili, že u sochy údajně stála skupina několika mužů, pak byla slyšet rána a hlava sedící sochy se kutálela po dlažbě náměstí. "Jeden z mužů měl Hurvínkovi hlavu nasadit zpět na tělo a všichni pak utekli. Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy, mezi jinými i hlavu Hurvínka," uvedla mluvčí.

Lavička se sedícími bronzovými sochami nejslavnějších českých loutek Spejbla a Hurvínka zdobí plzeňské náměstí od července 2020. Autorkou soch ve velikosti dospělého muže a malého chlapce je česko-kanadská sochařka Lea Vivot, která na jejich výrobě pracovala dva roky. Umístění soch připomnělo 100 let od vzniku loutky Spejbla. Hurvínkova hlava nebyla upevněná napevno, dalo se s ní pohybovat a také se dalo koulet jejíma očima.

Sochy umístil na náměstí Nadační fond Plzeň sobě. "Jsme z toho nešťastní, bylo to tady pro Plzeňáky, pro děti. A teď chybí Hurvínkovi hlava. V současné době probíhá vyšetřování, víc informací nemám, doufáme, že to bude v brzké době objasněno," řekla ČTK Kristýna Nachtmann Švédová z nadačního fondu. Je v kontaktu se slévárnou, která bronzovou sochu původně odlila. Bude nutné celé sousoší i s lavičkou demontovat z náměstí a převézt do slévárny v Podkrkonoší, kde by měla oprava trvat dva až tři týdny, řekla Nachtmann Švédová.

Sousoší je těžké, před třemi lety ho museli nést čtyři silní muži a jen samotná Hurvínkova hlava, váží kolem 20 kilogramů, uvedla. "Škoda se skládá z více komponentů - máme materiál i uměleckou a výtvarnou hodnotu, které se vyčíslit nedají. Ohledně materiálu se bavíme ve vyšších desítkách tisíc korun na opravu," dodala Nachtmann Švédová.

Sousoší slavných loutek, které podle návrhu výtvarníků Jaroslava Plejskala a Savasse Vojatzoglu odlil plzeňský sochař František Bálek, je od června 2002 také v Šafaříkových sadech v sadovém okruhu kolem centra města. I tyto sochy si za cíl útoků vybrali vandalové. V září 2002 nejdříve urazili hlavu Spejblovi a o den později i Hurvínkovi. O tři dny později někdo ještě urazil Spejblovi pravou ruku, položil ji na podstavec na lopuchový list a ozdobil květy. Město poté poškozené sochy sejmulo a na své místo se vrátily až v dubnu následujícího roku. Původní sochy byly z pryskyřice, nové dalo město odlít z bronzu.