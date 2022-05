Plzeňští fotbalisté zakončili oslavu velkým ohňostrojem, zazpíval jim Bendig

Plzeň - Fotbalisté Plzně na náměstí Republiky s několika tisícovkami fanoušků velkolepě oslavili zisk šestého ligového titulu v historii klubu. Západočechům do centra města přijel zazpívat Jan Bendig mimo jiné píseň "Příběh nekončí", která měla symbolizovat pokračující vítěznou éru Viktorie. Oslavy vyvrcholily více než pětiminutovým ohňostrojem v barvách klubu.

Plzeňští po výhře 1:0 nad Ostravou v posledním kole nadstavbové skupiny o titul převzali vítězný pohár a otevřeným autobusem s mistrovským nápisem absolvovali triumfální jízdu na náměstí, kde na mužstvo čekalo zhruba pět tisíc fanoušků. Všichni hráči a členové realizačního týmu postupně vystoupali na pódium, které mimo jiné vyzdobily číslovky všech šesti sezon, v nichž Viktoria získala titul.

Největší aplaus stejně jako při zápase sklidil útočník Jean-David Beauguel. Fanoušci třicetiletého francouzského kanonýra marně přemlouvali, aby po vypršení kontraktu v klubu pokračoval. Neuspěl ani šéf Viktorie Adolf Šádek s imaginární smlouvu.

Beauguel se v ligové sezoně stal s 19 góly nejlepším střelcem soutěže a na náměstí "vstřelil" jubilejní 20. branku tím, že kopl míč mezi fanoušky. Poté vedl jeden z pokřiků a málem spadl z pódia. Oslavy si velmi užíval i brazilský stoper Eduardo Santos, který se proměnil v bubeníka.

Viktorii přijel zazpívat Bendig z prvního vydání soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2009. Osmadvacetiletý interpret začal s hitem "Příběh nekončí" a poté přidal několik romských písní.

K fanouškům dlouze promluvil trenér Michal Bílek. "Dosáhli jsme obrovského úspěchu, o kterém jsme asi nikdo před sezonou vůbec nesnili. Myslím, že to bylo zasloužené, získali jsme o sedm bodů více než Slavia Praha," řekl Bílek a významně zdůraznil jméno vršovického rivala, který marně usiloval o čtvrtý titul po sobě. Fanoušci poté spustili hanlivý pokřik na adresu Slavii, ale trenér Viktorie je ihned utnul. "Ne, ne, ne," uvedl.

"Jsem hrozně rád, že tady u toho můžu být. Takovouhle atmosféru jsem já osobně nikdy nezažil, na stará kolena zažívám takovouhle pecku. Mockrát za to děkuji těmhle závodníkům," dodal sedmapadesátiletý Bílek směrem k hráčům.

Pohár poté na pódium přinesli Šádek s plzeňským primátorem Pavlem Šindelářem. Fanoušci si vzpomněli i na zesnulé členy prvních mistrovských týmů obránce Mariána Čišovského, Davida Bystroně a Františka Rajtorala a také plzeňskou legendu Františka Plasse, který zemřel na začátku května.

Program na náměstí Republiky zakončil krátce před desátou hodinou večer velkolepý ohňostroj v klubové červené a modré barvě. Zněla přitom legendární píseň "We Are the Champions" od kapely Queen a následně klubová hymna "Ať stále vítězí Viktoria".