Plzeňští fotbalisté se sešli k prvnímu tréninku s většinou posil

Plzeň - Fotbalisté Plzně po dvoudenních fyzických testech zahájili úvodním tréninkem přípravu na novou sezonu. Trenérovi Pavlu Vrbovi se hlásila většina letních posil, čeští a slovenští reprezentanti se k týmu připojí později.

Vedle Jana Kopice, Jakuba Brabce a Slováků Patrika Hrošovského a Matúše Kozáčika chyběli i reprezentanti do 21 let Pavel Bucha, Dominik Janošek a Pavel Šulc, kteří se do Plzně vracejí po hostováních v Mladé Boleslavi, Slovácku a Jihlavě. Se slovenskou jednadvacítkou byla i jedna z letních akvizic záložník Christián Herc.

První letní trénink s úřadujícími vicemistry absolvovali další noví hráči, obránce Adam Hloušek, defenzivní středopolař Lukáš Kalvach a ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik. Po dlouhém zranění kolene je v plné zátěži i útočník Michael Krmenčík.

"Těch hráčů je hodně a víme, že někteří ještě musí odejít. Z tohoto pohledu je to mužstvo doplněné velice dobře o hráče, kteří mají i zkušenosti ze zahraničí. Myslíme si, že jsme mužstvo doplnili podle toho, abychom zase hráli co nejvýš," řekl Vrba novinářům.

Velkou změnu udělal západočeský klub také v realizačním týmu. Šestatřicetiletý Slovák Marek Bakoš, který po minulé sezoně uzavřel kariéru, na pozici asistenta nahradil Dušana Fitzela. S vrcholovým fotbalem ve 33 letech skončil také záložník Daniel Kolář a ve Viktorii bude sportovním manažerem mládeže.

"Změna to je, ale je to rozhodnutí klubu. Dušanovi končila smlouva a klub se rozhodl pro jiné řešení," podotkl Vrba. "Budeme chtít využít i toho, že má Marek Bakoš blízko k hráčům, bude to víc o komunikaci s hráči a s námi. Nechci říct, že bude chodit bonzovat, ale možná spíš bude víc cítit s hráči a dokáže nám dát i informace, které jsme třeba neměli," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Plzeňští se v prvním zápase letní přípravy v sobotu utkají s třetiligovými Domažlicemi, o čtyři později doma narazí na dalšího tradičního soupeře Sokolov z druhé ligy. Poté si Viktoria na Slovensku zahraje s Liptovským Mikulášem. Od 26. června do 5. července je na programu soustředění v rakouském Westendorfu s dosud neurčenými zahraničními soupeři.

Do nového ročníku první ligy vstoupí Západočeši 12., nebo 13. července, na přelomu července a srpna Plzeň čeká druhé předkolo Ligy mistrů proti Basileji, nebo Olympiakosu Pireus.