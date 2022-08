Plzeňští fotbalisté se dozvědí, na koho narazí ve skupině fotbalové Ligy mistrů

Istanbul - Fotbalisté Plzně budou při dnešním losování skupin Ligy mistrů v posledním čtvrtém koši. Svěřenci kouče Michala Bílka se tak mohou těšit na tři věhlasné soupeře. Losování začne v 18:00 v Istanbulu.

Plzeň si zajistila čtvrtou účast v Lize mistrů výhrou v úterní domácí odvetě play off 2:1 nad Karabachem. V součtu s úvodní bezbrankovou remízou v Baku jí výsledek stačil k postupu.

Svěřenci kouče Michala Bílka se mohou těšit na tři kvalitní soupeře. V prvním koši jsou nasazené týmy - obhájce titulu Real Madrid, vítěz Evropské ligy Frankfurt a šest šampionů nejvýše postavených lig podle žebříčku UEFA. Kromě Realu jsou v první skupině i další plzeňští soupeři z minulých ročníků Bayern Mnichov, AC Milán a Manchester City.

Dále jsou týmy nasazené podle klubového koeficientu. Viktoria se při své první účasti mezi elitou před 11 lety utkala i s Barcelonou, která je ve druhém koši, podobně jako anglické velkokluby Liverpool a Chelsea.

Ve třetí skupině nechybí Bayer Leverkusen s dvojicí reprezentačních útočníků Patrik Schick, Adam Hložek. Plzeň je podle koeficientu druhým nejhůře postaveným týmem z 32 účastníků, hůře je na tom ve čtvrtém koši pouze Maccabi Haifa.

Západočeši si už v minulosti v Lize mistrů zahráli proti několika hvězdným soupeřům a nyní touží dostat dalšího giganta Paris St. Germain v sestavě s útočným triem Lionel Messi, Neymar a Kylian Mbappé.

"My jsme si říkali v kabině už od začátku prvního předkola, že pojedeme do Paříže. Myslím si, že už je to úplně hotové a jedeme tam," řekl novinářům s úsměvem záložník Jan Kopic, který proti Karabachu vyrovnal na 1:1.

"Určitě mám nějaké vysněné soupeře. Mezi ně patří třeba Paris St. Germain, Manchester City nebo Barcelona. Tak uvidíme. Ale myslím, že těch kvalitních a zajímavých týmů je tam spousta. Necháme se překvapit," uvedl středopolař Pavel Bucha. "V té skupině už je to jedno. Ale přivítal bych Paris St. Germain, abychom si s nimi porovnali síly," doplnil slovenský křídelník Erik Jirka.

Do jedné skupiny nemohou být nalosovány dva týmy ze stejného koše ani ze stejné země.

Rozdělení do výkonnostních košů před losováním skupin Ligy mistrů:

1. koš: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Milán, Bayern Mnichov, Paris St. Germain, FC Porto, Ajax Amsterodam,

2. koš: Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turín, Atlético Madrid, FC Sevilla, Lipsko, Tottenham,

3. koš: Borussia Dortmund, Salcburk, Šachtar Doněck, Inter Milán, Neapol, Benfica Lisabon, Sporting Lisabon, Bayer Leverkusen,

4. koš: Glasgow Rangers, Dinamo Záhřeb, Olympique Marseille, FC Kodaň, FC Bruggy, Celtic Glasgow, Viktoria Plzeň, Maccabi Haifa.