Plzeňští fotbalisté porazili Ostravu 4:0 a přiblížili se evropským pohárům

Plzeň - Fotbalisté Plzně uštědřili v 33. ligovém kole doma Ostravě debakl 4:0. Základ položily branky stoperů Lukáše Hejdy a Jakuba Brabce v rozmezí 30. až 51. minuty, kanonádu završili v poslední desetiminutovce náhradníci Zdeněk Ondrášek a Adriel Ba Loua. Západočeši se dočkali vítězství po čtyřech kolech. Trenér Michal Bílek oslavil první výhru po návratu na lavičku Viktorie. Plzeň si díky ní upevnila páté místo a má blízko do kvalifikace o novou Evropskou konferenční ligu. V posledním kole na hřišti sestupující Opavy jí stačí získat bod.

"Hráči si zasloužili konečně bodovat. Pracovali velmi dobře, přestože měli v nohách těžký pohárový zápas. Ukázali jsme, jakým způsobem chceme hrát v příští sezoně," řekl na on-line tiskové konferenci Bílek, který měl na kontě zatím jen tři soutěžní porážky včetně té z finále domácího poháru se Slavií.

Úvod patřil hostům. Plzeňská obrana inkasovala v předchozích čtyřech kolech 14 branek, teď z ní navíc vypadli pro červené karty Kaša s Havlem a už v páté minutě se projevila její zranitelnost. Po Hejdově hrubce šel Kuzmanovič sám na brankáře, Staňka oklamal, ale trefil jen tyč.

Víc šancí ale měli domácí. Brankáři Laštůvkovi pomohl na brankové čáře Jánoš a při Kalvachově střele z dálky měl veterán mezi tyčemi Baníku štěstí, že se míč po jeho nejistém zákroku odkutálel vedle branky. Bucha se ocitl sám v dobré pozici, ale vysoko přestřelil.

Viktoria hrozila hlavně po rohových kopech. Ve 30. minutě zahrávala už osmý, první centr sice hosté odvrátili, ale míč se po Hybšově přihrávce vrátil před branku k Hejdovi a plzeňský stoper ho zblízka protlačil do sítě.

Také při druhém gólu Baník nezvládl pokrýt soupeřovy hráče při rohovém kopu a kapitán Brabec opět zblízka stehnem přidal druhý gól. Před další pohromou uchránil hosty Laštůvka, který si poradil s efektní Čermákovou patičkou i s Hejdovou dorážkou. Při Šulcově střele ho zachránila tyč.

Osm minut před koncem ale vypálil z dálky Ondrášek z dálky přesně k tyči a také o čtvrtý gól se postarali střídající hráči. Káčer našel Ba Louu a útočník z Pobřeží slonoviny výsledek chladnokrevně zkompletoval.

Hosté vypadali rezignovaně a k většímu ohrožení branky se nedostali. Jedinou výjimkou byl únik Sora, nigerijský náhradník utekl plzeňské obraně, ale Staňka nepřekonal. Domácí gólman si poradil i s Tetourovou střelou.

Asistent trenéra hostí Ondřej Smetana konstatoval, že jeho svěřenci zápas hrubě nezvládli a udělali na závěr sezony kaňku. "Chyběl nám důraz, měli jsme špatný pohyb, středoví hráči soupeře měli strašně moc času a dostatek prostoru a z toho nás celý zápas Plzeň přehrávala a trestala," zhodnotil utkání kouč poražených.

Baník porážkou přišel i o teoretickou šanci podívat se do pohárové Evropy a Viktorii v lize od srpna 2009 neporazil ve 23. utkání za sebou. V posledních pěti duelech jí navíc nevstřelil gól.

"Jsem rád, že jsme konečně začali střílet góly a vzadu jsme s výjimkou úvodní chyby soupeře do šance nepustili. Věřím, že v Opavě výkonem navážeme na poslední dva zápasy a že do Evropy postoupíme," uvedl Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Výkonem jsme navázali na zápas proti Slavii s lepším výsledkem. Hráči se zasloužili konečně bodovat, pracovali velmi dobře, přestože měli v nohách těžký pohárový zápas. Jsem rád, že jsme konečně začali střílet góly, vzadu jsme s výjimkou úvodní chyby soupeře do šance nepustili. Ukázali jsme, jakým způsobem chceme hrát v příští sezoně, v přípravě se na to ještě víc zaměříme. Věřím, že v Opavě navážeme na poslední dva zápasy a že do Evropy postoupíme."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Chtěli jsme tabulkou zamíchat a doma v posledním kole ještě o něco hrát, ale to se nám vůbec nepovedlo. Zápas jsme hrubě nezvládli a udělali jsme si na závěr sezony kaňku. Nemyslím si, že výsledek ovlivnilo neproměnění úvodní šance. Chyběl nám důraz, měli jsme špatný pohyb, středoví hráči soupeře měli strašně moc času a dostatek prostoru, mohli se s míčem otáčet a z toho nás celý zápas Plzeň přehrávala a trestala."

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 4:0 (1:0)

Branky: 30. Hejda, 51. Brabec, 82. Ondrášek, 88. Ba Loua. Rozhodčí: Marek - Kubr, Váňa - Denev (video). ŽK: Bucha, Kalvach - Buchta, Jánoš, Laštůvka. Diváci: omezený počet.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Hybš, Hejda, Brabec, Falta - Šulc (85. Ba Loua), Bucha (85. Káčer), Kalvach, Čermák - Beauguel (64. Ondrášek), Kayamba (79. Mihálik). Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (46. Sor), Pokorný, Stronati, Fleišman - Buchta (75. Fillo), Jánoš (69. Svozil), Kuzmanovič (46. De Azevedo), Tetour, Ndefe - Zajíc (69. Šmiga). Trenér: Daněk.