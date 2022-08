Plzeňští fotbalisté jsou z losu LM nadšení, Sýkora si Barcelonou splní sen

Plzeň - Plzeňští fotbalisté jsou nadšení z losu hlavní fáze Ligy mistrů, který jim do atraktivní skupiny C přiřadil giganty Bayern Mnichov, Barcelonu a Inter Milán. Záložník Jan Sýkora si zápasy s katalánským mužstvem splní jeden ze svých snů.

Většina hráčů českých šampionů dnes společně sledovala losování na domácím stadionu. Bývalý záložník Manchesteru City Yaya Touré v Istanbulu z osudí vytáhnul míček se jménem Plzně jako úplně poslední z 32 týmů. Předtím bylo ve hře ještě "háčko", kde Paris St. Germain, Juventus Turín, a Benficu Lisabon nakonec doplnilo Maccabi Haifa.

"Bylo to opravdu napjaté až do konce. Zbyly tam dvě skupiny, které jsme si nejvíc přáli. Bylo to krásné a dokonalé. Polovina si přála skupinu H s Paříží a polovina naše céčko. Je to úžasné, v kabině byly velké emoce," řekl záložník Václav Pilař na tiskové konferenci.

"Vyšla nám takováhle skupina, což jsme samozřejmě všichni chtěli. Jsem hrozně rád za klub i za tým, který si to zasloužil. Jsme skvělá parta a tohle je pro nás odměna," doplnil obránce Milan Havel.

Sýkora měl radost především z Barcelony. "Já měl tři sny. Zahrát si Ligu mistrů, zahrát si ji proti Barceloně a získat s Viktorkou titul. Teď se mi všechny tři splnily nebo splní," prohlásil osmadvacetiletý záložník.

"Byl jsem se na stadion Camp Nou podívat při prohlídce pro turisty. Barcelonu sleduju od nějakých čtyř let. Teď mě trošku mrzí, že tam není (Lionel) Messi, ale i tak je tenhle klub v mém srdci úplně nejvíc. Už se nemůžu dočkat," přidal Sýkora.

Pilař konfrontaci s "Barcou" už zažil při premiérové účasti Plzně ve skupině Ligy mistrů v roce 2011. Viktoria tehdy venku prohrála 0:2 a v domácí odvetě v pražském Edenu 0:4.

"Jsou to úplně ty nejkrásnější vzpomínky. Pamatuju si doteď, jak jsem to prožíval v tu dobu. Nechci říct, že Barcelona je teď slabší. Je jiná. Není tam Messi, ale přišel (Robert) Lewandowski a udělali teď skvělé posily. Barcelona je Barcelona. Strašně se tam budeme těšit," uvedl třiatřicetiletý záložník.

Asistent trenéra Pavel Horváth v utkáních s Barcelonou vedl Viktorii jako kapitán stejně jako v roce 2013, kdy Plzeňští hráli ve skupině s Bayernem. Západočeši v Mnichově utrpěli debakl 0:5 a doma prohráli 0:1.

"Na Bayernu se nám to nepovedlo a podlehli jsme tam celkem jednoznačně. Na Barceloně to dopadlo výsledkově líp, ale tam jsme si moc nezahráli. I když jsme v Praze prohráli 0:4, tak jsme si zahráli víc než tam," vzpomínal Horváth.

"Potkáme se se třemi top týmy, je to velmi vybraná společnost. Je to šest zápasů se špičkovými mužstvy, které kluky jednoznačně mohou posunout ještě dál, co se týká zkušeností a stylu hry proti takovým hráčům," dodal bývalý záložník.